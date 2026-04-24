"AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că într-o situaţie de vot în Parlament parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. (...) În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD va veni la mine şi vor spune "vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR" eu nu voi fi de acord cu asta", a afirmat şeful statului.

El a reiterat că îşi menţine decizia de a nu desemna un premier din partea unei eventuale coaliţii PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susţinut în Parlament de AUR.

"Cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine", a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a participat la Consiliul European informal.

Ilie Bolojan: Nu am negociat cu AUR

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu a negociat cu AUR, dar întotdeauna, în plan personal, a căutat ca în Parlament să aibă relaţii civilizate, menţionând că nu a interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei.

"Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament, să am relaţii civilizate, am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignesc oamenii, nu m-aţi văzut pe mine făcând asta niciodată, şi n-am de ce să explic că nu vom face, dacă n-am făcut noi acest lucru. Dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una este ceea ce se discută pe holuri, şi alta înseamnă abordări instituţionale", a spus Bolojan la Europa FM, întrebat dacă va negocia cu AUR ca să nu voteze moţiunea de cenzură sau să nu depună moţiune de cenzură.

El a adăugat, legat de faptul că parlamentari ai PNL ar discuta cu AUR, că nu poate să le interzică să discute între ei.

"Nu, eu nu pot să interzic, şi nu am interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare şi vă daţi seama că subiectul voturilor în aceste zile este unul important şi nu cred că se întâlnesc câte doi, trei parlamentari chiar din acelaşi partid să nu discute aceste aspecte", a precizat Ilie Bolojan.

Întrebat în legătură cu una dintre condiţiile impuse de AUR pentru sprijin, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari, Bolojan a spus: "Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun în general şi nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice sau democraţia românească".

"Ce este important de făcut? Nu numărul este neapărat la cât se reduce. Este important că atunci când faci reducerea, şi se poate face, şi am spus-o că susţin acest lucru, să se respecte câteva echilibre, pe de o parte să ai cel puţin doi senatori în fiecare judeţ ca să fie reprezentate şi puterea, şi opoziţia, datorită reprezentării, de exemplu, dar în acelaşi timp să se păstreze o pondere a minorităţilor naţionale, pentru că astăzi - cred că sunt 17 parlamentari ai minorităţilor - e anormal să reduci numărul de parlamentari, în general, şi fără să reduci ponderea minorităţilor sau este anormal să reduci numărul de parlamentari desfiinţând minorităţile. Deci trebuie păstrate în echilibru", a explicat premierul.

Legat de tăierea subvenţiilor la partide, Bolojan a menţionat că a făcut două reduceri consecutive.

"Din nou, mi se pare un lucru de bun simţ ca între alegeri, când partidele nu au cheltuieli de tip electoral, să existe valori mai mici, şi ceea ce este important - să existe o transparenţă totală a modului în care se folosesc aceste sume. Deci din punctul meu de vedere aici ţine de cheltuirea banului public şi dacă le cerem oamenilor să facă nişte eforturi, şi noi am făcut acest lucru, am redus cu 10% sumele forfetare la parlamentari, am redus cu 20% banii de la partid, aceasta este realitatea, dar asta nu înseamnă că nu se mai poate reduce", a arătat premierul.