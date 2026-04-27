În opinia sa, în acest fel, Sorin Grindeanu și PSD ”intră oficial în marea familie a antieuropenilor, alături de Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Viktor Orbán și Vladimir Putin”.

”PSD ne readuce aminte că în trecutul recent a fost un partid antieuropean care a atacat justiția, a atacat statul de drept, a atacat valorile europene și instituțiile europene. Pentru PSD, caracterul pro-european este doar declarativ. În fapt, ei mereu se simt mai bine alături de extremiștii antieuropeni” - mai spune liberalul.

Reacția sa vine la scurt timp după ce liderii PSD și AUR au anunțat că fac front comun pentru a depune o moțiune de cenzură care să demită Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus de mai multe ori că nu va desemna un premier din partea unei eventuale coaliţii PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susţinut în Parlament de AUR.

Liberalii au transmis public de mai multe ori că sunt deciși să nu mai intre în nicio coaliție guvernamentală cu Partidul Social Democrat, dacă PSD va participa la acțiunea de demitere a premierului Ilie Bolojan.

La rândul lor, cei din USR și UDMR au afirmat că nu vor să încheie nicio alianță politică cu reprezentanții partidului AUR.