Liderii PSD și-au pierdut rapid răbdarea cu miniștrii pe care i-au pus în Guvernul Luca Niculescu și îi amenință, după nici 3 săptămâni de activitate, că ar putea fi înlocuiți în curând, au declarat surse social-democrate pentru Știrile ProTV.

„S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, a declarat secretarul general Claudiu Manda în Biroul Permanent Național (BPN) al PSD, susțin sursele citate.

„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Eu și Sorin avem un mesaj - dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, a afirmat Claudiu Manda.

Liderul PSD se referă la centralizarea companiilor care trebuie incluse în reforma administrației centrale. Conform surselor, „săptămâna viitoare e deadline pentru propunerile de comasare, reorganizare agenții și instituții guvernamentale”.

PSD are 11 miniștri în Guvernul Luca Niculescu, care se află în funcție din 20 octombrie și are următoarea componenţă:

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ştefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor şi infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanţelor;

Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiţiei;

Ştefan-Radu Oprea – ministrul apărării naţionale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;

Dumitru Chisăliţă – ministrul energiei;

Florin-Ionuţ Barbu – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătăţii;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educaţiei şi cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.

Felicitări pentru Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Constantin Toma

Pe de altă parte, președintele Sorin Grindeanu a lăudat-o în BPN pe primărița Olguța Vasilescu pentru că a adus „apă de izvor de munte la robinet” în Craiova și l-a dat în schimb ca exemplu negativ pe Constantin Toma, primarul Buzăului, care a pierdut bani europeni.

„O felicit pe Olguța Vasilescu pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro, inaugurat la Craiova, prin care craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet! A demonstrat că știe să atragă fonduri, spre deosebire de domnul Toma de la Buzău, care stă de dimineața până seara pe la televiziuni să-și prezinte opiniile politice, dar a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor. Deci Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro. Asta înseamnă să fii preocupat de oameni și nu de analize politice. Aici e diferența”, a declarat Grindeanu.