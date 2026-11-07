PSD prezintă bilanțul miniștrilor în ultima săptămână: ”Rezultate concrete pentru România!”. Toate erau programate de mult

Stiri Politice
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PSD a prezentat sâmbătă un bilanț al miniștrilor săi din ultima săptămână, cu o serie de reușite bifate sub titlul entuziast „Rezultate concrete pentru România!”. Toate acțiunile necesitau, însă, planificări anterioare laborioase. 

autor
Cristian Anton,  Constantin Toma

PSD a prezentat sâmbătă un bilanț al miniștrilor săi din ultima săptămână, înfățișat ca un titlu de realizare personală a fiecărui deținător de portofoliu în parte.

Dincolo însă de expunerea entuziastă – „Rezultate concrete pentru România!” – și importanța evidentă pentru economie a titlurilor enumerate, trebuie precizat că toate realizările asumate aici de PSD reprezintă finalizarea unor programe guvernamentale minuțios pregătite anterior, pe durata a luni sau ani de zile. 

PSD enumeră ca realizări personale plăți efectuate pe baza unor calendare stricte ale Comisiei Europene, relansarea unui Program Rabla imposibilă fără o pregătire bugetară și juridică anterioară sau participarea la un târg de turism unde înscrierea se face cu aproape un an înainte.

Bilanțul prezentat de PSD pentru miniștrii săi

Rezultate concrete pentru România! Bilanțul miniștrilor PSD în ultima săptămână la guvernare.

🔴 Ministerul Dezvoltării a achitat peste 1,4 miliarde de lei pentru plata facturilor restante către firmele românești care au realizat investiții și lucrări publice.

🔴 Ministerul Transporturilor a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, pe tronsonul dintre Afumați și Glina.

🔴 Ministerul Agriculturii a efectuat plăți în valoare de 165 de milioane de euro către aproximativ 35.000 de fermieri.

🔴 Ministerul Sănătății a deblocat 230 de milioane de lei pentru finanțarea urgențelor medicale și tratarea pacienților critici.

🔴 Ministerul Mediului a relansat Programul Rabla, cu un buget de 35 de milioane de lei.

🔴 Ministerul Economiei a promovat România la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism, readucând țara noastră în atenția industriei turistice mondiale după 6 ani de absență.

Continuăm să guvernăm pentru România!” 

Guvernul tehnocratului Luca Niculescu, alcătuit în cea mai mare parte din miniștri PSD, și-a început activitatea pe 20 octombrie 2026. Cabinetul Niculescu pune astfel capăt unei crize politice generate tot de PSD în luna mai, când a răsturnat anteriorul Executiv, din care făcea parte.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: bilant, PSD, guvern,

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