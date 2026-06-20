Surse politice au declarat, sâmbătă, pentru News.ro, că vicepremierul interimar Oana Gheorghiu şi ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, s-au înscris în PNL.

Planul iniţial era ca cei doi să devină vicepreşedinţi PNL, în echipa lui Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar de duminică, iar Ciprian Ciucu să devină prim-vicepreşedinte.

Cum Ciucu a anunţat, sâmbătă, că, din cauza dosarului penal deschis de DNA a decis să nu candideze, postul de prim-vicepreşedinte ar urma să fie preluat fie de Oana Gheorghiu, fie de Dragoş Pîslaru.

Depunerea de candidaturi se poate face sâmbătă, până la ora 17.00.

Surse politice afirmă, de asemenea, că un alt posibil candidat pentru postul de prim-vicepreşedinte în echipa lui Ilie Bolojan este preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

”Partidul Naţional Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un Congres care să reconfirme că păstrăm direcţia modernizatoare din ultimul an şi că nu ne abatem de la acest drum. Democraţia internă este soluţia la care trebuie să apelăm în astfel de momente. În acelaşi timp, să respingem orice tentativă de influenţare din exterior. PNL îşi stabileşte singur conducerea şi direcţia politică, nu există altă cale. PNL va ieşi mai puternic după Congresul extraordinar de duminică”, scria, vineri, pe Facebook, Mircea Abrudean.

Niciunul dintre cei care ar putea face parte din lista lui Ilie Bolojan şi-a anunţat oficial, în mod public, până în prezent candidatura.

Ce se întâmplă duminică

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, vineri, că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, care iniţial şi-a anunţat candidatura, a precizat ulterior că nu va candida, reclamând un ”simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.

De asemenea, PNL va modifica, în şedinţa de duminică, Statutul.

Potrivit PNL, principalele modificări ale Statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Congresul Extraordinar al PNL are loc, duminică, de la ora 12.00, la Romexpo, în prezenţa a 2.500 de delegaţi.