Potrivit unui mesaj transmis de Ciucu pe Facebook, această decizie a fost luată ca urmare a dosarului său penal de la DNA, unde este suspect de luare de mită, el fiind în prezent sub control judiciar.

”Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea.”, afirmă Ciucu.

Potrivit unor surse liberale, Ilie Bolojan a avut o discuție de două ore cu Ciucu, dar nu a reușit să îl facă să se răzgândească.

Mesajul complet al lui Ciprian Ciucu:

”Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepreședinte urmărit penal.

PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea.

Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupta pentru România!

În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.

Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeți rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!

Sus inima colegi liberali, sus inima România!”