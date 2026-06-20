Procurorii spun că au obținut informații despre cei care i-ar fi dat mită în urma unui flagrant organizat într-un alt dosar, legat de o firmă de jocuri de noroc.

Suspecții ar fi doi oameni de afaceri născuți în Iordania, pe care Ciprian Ciucu a declarat că nu îi cunoaște. Tot în calitate de suspect, spun surse judiciare, în dosar apare și realizatoarea tv Denise Rifai, citată vineri de procurori la DNA.

În vara anului trecut, procurorii DNA au deschis un dosar penal în care un angajat al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a denunțat o mită de 100.000 de euro pe care urma să o primescă de la reprezentantul unei firme din domeniu.

Astfel, un cetățean bulgar a fost prins în flagrant în timp ce plătea o tranță de 50.000 de euro. Doar că procurorii susțin că, în timpul cercetărilor, ar fi obținut informații despre alte fapte de corupție care l-ar viza pe Ciprian Ciucu, la acea vreme primar al Sectorului 6.

”În luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, (...) destinate susținerii campaniei și activitîții politice inculpatului Ciprian Ciucu” – DNA

Cei doi inculpați menționați de procurori sunt doi frați născuți în Iordania care aveau nevoie de autorizație pentru o parcare.

Corespondent ProTV: ”Primii locatari care s-au mutat în acest complex rezidențial spun că dezvoltatorul le-a promis aici un loc de joacă pentru copii. În martie anul acesta a început însă constructia acestei parcări pe trei niveluri, subteran, parter și etajul 1. Parcare ce i-a adus fostului primar al Sectorului 6 Ciprian Ciucu probleme penale".

Contactat de Știrile ProTV, unul dintre dezvoltatori susține că parcarea a fost în proiect de la început, dar și că toate documentele pentru aceasta au fost obținute legal. În legătură cu acuzațiile aduse de procurorii DNA, nu a dorit să comenteze.

PNL nu crede că dosarul DNA pe numele lui Ciprian Ciucu a apărut întâmplător

A reacționat în schimb Ciprian Ciucu, într-o postare pe contul său de Facebook.

”Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase” – Ciprian Ciucu

Colegii de partid îl susțin pe Ciprian Ciucu și nu cred că dosarul a apărut din întâmplare.

Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL: ”Nu e o coincidență, a auzit despre liste cu cei apropiați de Bolojan care o vor păți”.

Plasat sub control judiciar, Ciprian Ciucu a contestat măsura, urmând ca judecătorii Tribunalului Bucuresti să ia o decizie vinerea viitoare.

Procurorii au citat-o la sediul DNA și pe prezentatoarea TV Denise Rifai. Ea nu a dorit să precizeze în ce calitate a fost chemată și dacă are legătură cu dosarul lui Ciprian Ciucu.