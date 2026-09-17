Cantitatea este echivalentă cu un strat de gheață de peste un metru și jumătate întins pe suprafața Statelor Unite continentale. Nu doar aerul mai cald contribuie la topire, ci și apele supraîncălzite, care erodează calotele glaciare de dedesubt și de pe margini.

Apa rezultată a înlesnit creșterea nivelului oceanelor cu aproximativ 3 centimetri în 47 de ani. Cercetătorii avertizează că ritmul pierderilor s-a accelerat puternic din 2010.

Vestea proastă este că efectele ar putea continua timp de decenii, chiar dacă încălzirea globală s-ar stopa brusc.