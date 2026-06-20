Veștea anunțase inițial că intenționează să candideze și a cerut amânare datei congresului, dar vineri seară s-a răzgândit. Între timp, împreună cu apropiații săi din PNL, a cerut Tribunalului Ilfov suspendarea evenimentului de duminică. Cei din tabăra anti-Bolojan cer și daune morale - de 4 milioane de lei în total.

Liberalii s-au reunit vineri într-o ședință a Consiliului Național pentru a vota schimbarea statutului și convocarea unui congres extraordinar, duminică, când vor fi supuse votului aceste modificări și vor fi organizate alegeri interne.

Decizia a fost luată cu 566 de voturi pentru, în timp ce 97 de delegați au fost împotrivă, iar 19 s-au abținut.

Noul statut prevede revenirea la candidaturi pe moțiuni, adică fiecare aspirant la șefia formațiunii trebuie să vină cu o echipă și un program. Dintre cei 4 prim-vicepreședinți in prezent, ar rămâne doar unul, iar acesta ar fi Ciprian Ciucu.

Liberalii spun că, potrivit statutului, primarul Capitalei ar putea candida la funcția de prim-vicepreședinte chiar dacă este cercetat de DNA. Nu are o condamnare definitivă.

Gabriela Horga, senator PNL: ”În acest moment sunt multe presiuni care se fac asupra Partidului Național Liberal, dar vom fi uniți și vom rezista. PNL rămâne un partid liber și arată asta în fiecare zi și își va lua deciziile proprii, își va alege direcția la acest congres”.

Noul președinte al PNL va trebui să își mai aleagă și un secretar general și 8 vicepreședinți executivi - o funcție nou-introdusă. Aceștia, alături de șefii de filiale, vor constitui nou-creatul Birou Permanent Național, după ce Biroul Executiv și Biroul Politic Național se unifică.

Pentru posturile de vicepreședinți executivi, condiția este ca aceștia să nu fie concomitent și șefi de organizații teritoriale.

Dragoș Pâslaru și Oana Gheorghiu, vehiculați pentru echipa lui Bolojan

Sunt luați în calcul pentru aceste 8 funcții, spun surse liberale: Mircea Abrudean, președinte al Senatului, Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș, Robert Sighiartău, președintele filialei Bistrita-Năsăud și Florin Roman, secretar-general adjunct al PNL.

Sunt vehiculați și Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Proiectelor Europene, și Oana Gheorghiu, vicepremier interimar. Doar că aceștia din urmă nu sunt membri PNL. Ilie Bolojan ar urma să propună ca Dan Motreanu să rămână secretar-general.

Între timp, conducerea PNL atacă în instanță hotararea Tribunalului Ilfov care a supendat deciziile luate luni, adică de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe cei care nu se supun acestei hotărâri sau acceptă funcții în Executiv.

Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș: ”Considerăm că această decizie este nedreaptă, unu - că este dată de un tribunal care nu avea competența legală, având în vedere că Partidul Național Liberal are sediul în Sectorul 1 București și - doi la mână - că vorbim de niște decizii politice luate de forul statutar al Partidului Național Liberal și care dau un consemn de vot pentru parlamentarii Partidul național Liberal, lucru pe care îl fac absolut toate partidele politice”.

De cealaltă parte, Adrian Veștea și-a anunțat și el intenția de a candida pentru șefia partidului, dar a cerut conducerii formatiunii amânarea cu o săptămână a congresului. Vineri seară însă, a anunțat pe o rețea socială că renunță. „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid!”, a scris acesta.

Adrian Veștea și 15 colegi din partid, care l-au susținut public pentru formarea Guvernului - iar unii dintre ei, spun surse politice, chiar ar putea primi și portofolii în Executiv - au depus o noua cerere în justiție, la Tribunalul Ilfov, prin care au cerut suspendarea de urgență a ședinței de vineri și a congresului de duminică.

”N-avem pe ordinea de zi excluderea nimănui”

Tribunalul Ilfov a stabilit însă termenul de judecată pe 3 iulie. Totodată, reclamanții au dat în judecată Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan și cer, fiecare, câte 250.000 de lei.

Robert Sighiartău, deputat PNL: ”Nu schimbă cu nimic datele congresului de duminică și Partidul Național Liberal. Majoritatea lui covârșitoare își dorește să-și mențină această poziție și bineînțeles să facă curățenie în Partidul Național Liberal. Din informațiile mele, nu cred că domnul Veștea va avea curajul să vină să candideze în cadrul Congresului Partidului Național Liberal, pentru că știe foarte bine cum stau lucrurile în partid în acest moment, peste 75 % susținere, inclusiv în rândul organizațiilor pentru Ilie Bolojan și pentru această direcție a partidului”.

Deși s-a discutat ca la congres să fie exclus Adrian Veștea pentru că a acceptat funcția de premier fără aprobarea partidului, acest lucru ar putea să nu se întâmple, cel puțin nu duminică.

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL: ”Noi duminică n-avem pe ordinea de zi excluderea nimănui. Pentru noi, domnul Veștea care nu a respectat decizia partidului care ne-a spus în ședință că n-o respectă, moral este în afara partidului. O să vină vremea să fie și o altă procedură”.

Ilie Bolojan va candida pentru un mandat de 4 ani. Dacă actualul președinte va câștiga, atunci Adrian Veștea, premierul desemnat, ar urma să își piardă funcția de prim-vicepreședinte.

În funcție de cum va decurge votul de învestitură, PNL ar putea lua în calcul, dacă vor exista parlamentari care vor vota pentru Executivul Veștea sau vor accepta funcții în Guvern, și excluderea acestora și a lui Adrian Vestea din formațiune.