Nicușor Dan a declarat că toată lumea greșește, inclusiv el, dar consideră că duce Romania în direcția bună.

Președintele a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor Uniunii Europene. I-a asigurat pe dipomati că România își va respecta angajamentele, pentru a evita o retrogadare în categoria țărilor nerecomandate pentru investiţii.

Nicușor Dan, Președintele României: ”Statul român funcționează, instituțiile funcționează”.

Șeful statului a explicat de ce nu a desemnat un premier, deși are pe masă două variante - Sorin Grindeanu de la PSD, și Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR.

Nicușor Dan, Președintele României: ”Spre deosebire de situațiile anterioare când era o așteptare rezonabilă că Guvernul trece, acum avem certitudinea că nu trece”.

Iar președintele nu vrea să facă o nouă propunere până când liderii din fosta coaliție nu își dau cuvântul că vor aduce cel puţin 233 de voturi.

Nicușor Dan a răspuns și criticilor venite în ultimele săptămâni la adresa sa, chiar și din partea susținătorilor săi.

Nicușor Dan: ”Toată lumea a greșit. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”.

Între timp conducerea PSD le-a cerut propriilor parlamentari să fie pregătiți pentru a fi chemați din vacanță la o sesiune extraordinară, în care ar urma să se voteze un pachet de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Dar nu este exclus ca în aceeași sesiune să aibă loc audierile și votul pentru învestirea unui nou guvern. Surse social-democrate spun că principala variantă de guvernare ar fi un Executiv PSD-UDMR, care să fie votat și de PNL, care ar trece în opoziție, alături de USR.

Florin Manole, Deputat PSD: ”Eu sper să nu mai aibă nevoie de două luni de evaluare intelectuală asiduă pentru a ajunge la aceeași concluzie cu PSD”.

Liberalii rămân însă pe poziții: vor susţine un guvern minoritar PSD doar dacă social-democrații accepta un acordul politic cu ținte clare pentru guvernare. Și să fie bazat pe reciprocitate.

Ionel Bogdan, Președinte PNL Maramureș: ”PSD, în orice discuție am avut, nu am reușit să depășim acordul și reciprocitatea. Nu putem să votăm un guvern PSD fără niciun fel de condiții”.

Surse de la Cotroceni ne-au tansmis ca președintele crede că ar fi fost mult mai bine pentru România dacă Guvernul Veștea ar fi trecut, chiar dacă ar fi fost învestit și cu voturi de la AUR. Iar preşedintele nu s-ar fi opus sprijinului AUR la vot, ci doar să nu facă parte din guvern.

Între timp, pe Facebook, George Simion a anunțat că AUR începe demersurile pentru suspendarea preşedintelui și îl somează să desemneze în această săptămână un premier, invocând obligații Constituționale.