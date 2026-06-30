Harta rezultatelor la Evaluare Națională 2026. Județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate. Diferențe uriașe

La nivel național, 113.192 de elevi , adică 79% dintre candidații prezenți la toate probele, au obținut medii mai mari sau egale cu 5 , în timp ce 30.059 de candidați , respectiv 21% , au avut medii sub 5. Datele sunt cele publicate înainte de contestații.

Cele mai bune rezultate la Evaluare Națională 2026 au fost înregistrate în București, unde 92,2% dintre candidați au obținut medii peste 5. Capitala este urmată de Cluj, cu 90,2%, acestea fiind singurele zone din țară care au depășit pragul de 90%. În top se mai află Prahova, cu 83,5%, Suceava, cu 83,3%, precum și Gorj și Brăila, ambele cu 81,9%.

Rezultate peste media națională au mai fost raportate în județe precum Galați - 81,6%, Argeș - 81,4%, Bistrița-Năsăud - 81,3%, Ilfov - 80,6%, Harghita - 80,5%, Alba - 80,4% și Brașov - 80,3%.

La polul opus, cel mai mic procent de medii peste 5 a fost înregistrat în Călărași, unde doar 64,7% dintre candidați au trecut acest prag. Urmează Caraș-Severin, cu 66,8%, Teleorman, cu 67,3%, Mehedinți, cu 67,8%, și Vaslui, cu 69,3%.

Diferența dintre București și Călărași este de 27,5 puncte procentuale, ceea ce indică un decalaj semnificativ între zonele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate.



