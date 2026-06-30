Penuria de combustibil s-a extins în peste 50 dintre cele 85 de regiuni ale Rusiei, după ce dronele ucrainene au scos din funcțiune peste un sfert din capacitatea totală de rafinare a țării.

Într-un discurs ce se vrea o replică dată declarațiilor făcute în ajun de Vladimir Putin, președintele ucrainean a scos în evidență ironia situației în care țara sinonimă cu petrolul a ajuns să ducă lipsă de carburant.

În pofida asigurărilor date de președintele Putin ca situația este sub control, în realitate criza se agravează.

În regiunea Irkuțk, sunt ofițeri de poliție și unități ale Gărzii Naționale Ruse în toate benzinăriile ca să gestioneze cozile imense şi să-i împiedice pe rușii furioși să se încaiere.

De asemenea, deși riscă amenzi usturătoare, mulţi ruşi încearcă să cumpere mai multă benzină decât au voie. Trag benzina din rezervor în canistre şi vând surpulusul la suprapreț.

”Președintele nostru ne-a spus clar și răspicat că nu există o criză și că rezervele sunt la nivelul anului trecut. Eu unul îl cred. Stau la coadă la singura benzinărie din oraș la care mai este carburant. Judecând după lungimea cozii, cred că toate rezervele Rusiei sunt concentrate aici. Deci președintele nostru nu a mințit nici de data asta. Spune mereu adevărul, muzică pentru urechi...”

Lipsa de combustibil i-a silit pe ruși să readucă de la casat locomotivele cu aburi.

Volodimir Zelenski a subliniat din nou legătura dintre atacurile ucrainene cu drone cu rază medie și lungă de presiunea socială în creștere din Rusia.

Volodimir Zelenski: ”Putin poate continua la nesfârșit să pretindă la televizor că ar avea totul sub control, că există benzină în depozite și că miniștrii ruși sunt competenți. Însă, în timp ce stau la cozi la benzinării în toată țara, rușii de rând pot vedea și singuri că „războiul de trei zile” a ajuns în al cincilea an. Penuria de carburant este o consecință directă a războiului. Una dintre consecințele sale. Și un exemplu al modului în care Ucraina răspunde. Cu precizie”.