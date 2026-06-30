71 de instituții publice și 200 de farmacii partenere își deschid ușile pentru trecătorii care au nevoie de umbră, răcoare și hidratare în timpul caniculei.

„Cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România, în București! O inaugurăm mâine dimineață”, anunță Primăria Capitalei într-un comunicat. Accesul este gratuit, iar în locații se găsesc apă, scaune sau fotolii pentru odihnă, iar în unele cazuri, toalete și truse de prim ajutor.

Ce cuprinde rețeaua

Rețeaua include teatre, direcții de asistență socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituții de taxe și impozite sau de stare civilă, alături de farmaciile Dona și Catena, care s-au înscris voluntar. Lista este deschisă pentru noi parteneri: operatori privați, ONG-uri, instituții de cult, librării și alte entități sunt invitate să se alăture. Solicitările se depun la Direcția de Mediu a PMB.

Harta interactivă a adăposturilor

Cele aproape 300 de adăposturi sunt localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă de miercuri dimineață, care include și programul fiecărui adăpost, serviciile oferite și sfaturi pentru prevenirea stresului termic. Harta integrează și rețeaua publică de cișmele, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă. Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, în programul instituției-gazdă.

Cod roșu de caniculă în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis un mesaj de cod roșu pentru intervalul 30 iunie – 1 iulie, cu temperaturi maxime de 38–39 de grade și noapte tropicală (minime de 21–23 de grade). Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală depășind pragul critic de 80 de unități.

Din 1 iulie, după-amiaza, vremea devine instabilă, cu averse torențiale, vijelii și grindină, iar temperatura maximă scade la 31 de grade.