Dacă, luni seara, premierul desemnat era hotărât ca miercuri deja să ceară Parlamentului votul de încredere, vedem că până la ora publicării acestei știri nu a trimis nici programul de guvernare și nici lista de miniștri în Parlament.

Pentru că, dacă luni Adrian Veștea ne-a spus că se bazează pe aproximativ 240 de voturi, iar marți conducerea UDMR a decis să le recomande parlamentarilor din Uniune să nu își dea girul, atunci înseamnă că premierul desemnat ar mai putea spera la aproximativ 210, insuficiente pentru investire.

De unde ar putea lua cele aproximativ 20 de voturi lipsă? O parte nu e exclus să vină din AUR.

Surse din partid spun că ar vrea să vadă programul de guvernare, și dacă ar vedea acolo măsuri pentru mediul de afaceri, ar lua în calcul să voteze, deși conducerea AUR a spus că nu va vota un guvern din care nu face parte.

În această variantă, problema este că președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu vrea ca un guvern să fie învestit cu voturile AUR.

Atunci ce alternativă are șeful statului? Ar putea abandona și această nominalizare, spun surse politice, adică să îi retragă mandatul lui Adrian Veștea și să cheme din nou partidele la consultări, așa cum a cerut PNL aseară.

Și, astfel, speră unii lideri politici, partidele ar fi mai flexibile și ar putea reface coaliția sau, cel puțin, o parte din ea cu un guvern minoritar.