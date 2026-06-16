Mai exact, Ponta a fost întrebat cum i se pare ”intervenția” președintelui Nicușor Dan ”în viața unui partid politic”, respectiv dacă i se pare constituțional faptul că președintele alege un premier care nu are acordul partidului din care face parte.

În replică, fostul președinte al PSD și fost premier a declarat că ”e constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa”.

”Știți că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta, mi-a zis că o să-l pună pe domnul Dragnea prim-ministru, că nu mă pune pe mine. Și până la urmă m-a pus pe mine, și i-a fost bine și domnului Băsescu. Dar nu asta e problema. Problema e următoarea: președintele a fost votat, eu am candidat împotriva domniei sale, deci nu sunt neapărat obiectiv. E constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa, din moment ce partidele n-au propus ... De exemplu, grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine.

Dar PSD înțeleg că n-a propus premier. PNL-ul n-a propus. Păi și atunci, păi ce să facă? Trebuie să numească pe cineva Președintele. Da, a făcut foarte bine că a numit pe cineva. Cred că e deja a doua propunere, nu? A treia, a patra, a șaptea .. Vă rog să vă amintiți că, deși par foarte foarte bătrân, am fost premier acum 11 ani și, de atunci, domnul Veștea cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment de mult, cu 12 .. 11 prim-miniștri în 10 ani, e o nebunie.” , a spus Victor Ponta.

Ponta: ”Ăia nu-s analiști, ăia-s niște papagali care spun chestia asta”

Pe de altă parte, fostul lider al PSD, care recunoaște că are și acum prieteni ”care sunt liderii PSD”, s-a arătat iritat de faptul că unii ”analiști politici” spun despre el că ar manipula voturi în Parlament.

Reporter: Sunt analiști politici care spun că dumneavoastră sunteți folosit de PSD să rupeți voturi de la alte grupuri politice. Acum vi se cere voturi pentru guvern despre care știm că este susținut de PSD în acest moment și doar de PSD.

Victor Ponta: ”Mai spun încă o dată. Eu i-am întrebat pe prietenii mei, care sunt liderii PSD, aveți nevoie cumva de mine, de experiența mea? Nu, n-avem nevoie de tine. Vă supărați dacă plec la o echipă de oameni tineri care mă ascultă, cu care mă sfătuiesc, cu care stau la masă? Nu ne supărăm. Acuma, dacă mă bănuiți ... Ăia nu-s analiști, ăia-s niște papagali care spun chestia asta.”

Recent, Victor Ponta s-a înscris în Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” din Camera Deputaților, care a apărut după reorganizarea grupului POT.

Fost premier și lider al PSD, Victor Ponta a fost ales deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2024, în județul Dâmbovița, pe listele Partidului Social Democrat.

În martie 2025, Ponta a fost exclus din PSD, la doar o zi după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. Decizia a venit după ce liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, anunțase că va propune excluderea acestuia din partid, motivând că PSD îl susține oficial în cursa pentru Cotroceni pe Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare.