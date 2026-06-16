Conducerea PNL a votat împotriva intrării la guvernare alături de PSD și împotriva susținerii unui cabinet condus de Adrian Veștea.

La scurt timp după încheierea ședinței Biroului Politic Național, Ilie Bolojan a ieșit din sala însoțit de majoritatea PNL care nu îl susține pe Adrian Veștea.

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României: „PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. Având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la aceasta nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că indiferent de vot va parcurge aceasta procedură din motive de principii de întărirea democrației parlamentare. PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru 13 împotrivă și 2 abțineri. Parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși într-un guvern ca miniștri își vor pierde calitatea de membru.”

Adrian Veștea a transmis că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Iar PNL a început procedura necesară excluderii sale din partid.

Adrian Veștea: ”Normal și moral este următorul lucru. Eu tratez cu responsabilitate această funcție ce mi-a fost încredințată, acea de a constitui un guvern. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere astfel încât să depășim acest moment. ”

Timp de peste cinci ore, liderii liberali au dezbătut viitorul partidului și poziționarea față de noua formulă de guvernare. Stenograme ale discuțiilor surprind atmosfera din sală și argumentele celor două tabere.

Alina Gorghiu: „Liberalii care, până acum o lună, în Guvern erau îmbrățișați strâns cu PSD sunt acum fecioare. Îmbrățișarea s-a făcut pentru ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru și PNL să fie la butoane. Atunci era foarte bine. Astăzi eu sunt numită trădător doar pentru că vreau același lucru. Asta a spus Alin Tișe, președintele consiliului județean Cluj.”

De partea cealaltă, Alexandru Muraru a transmis că: ”Domnul Veștea nu este propunerea PNL. Noi nu susținem această nominalizare. Este un atentat fără precedent la adresa PNL. Partidul Național Liberal a fost umilit cum niciun alt partid nu a mai fost în ultimii 37 de ani.”

Nicoleta Pauliuc: ”Trebuie să fim ultimii care lipesc unui coleg eticheta de trădător, șobolan sau PSD-ist doar pentru că are o altă părere. Dacă este cineva în sala aceasta care este șobolan, să se ridice și să spună că este șobolan! Eu nu accept niciodată să mi se spună altfel decât sunt.”

Replica a venit din partea lui Robert Sighiartău, care a susținut că decizia conducerii reprezintă, de fapt, o dovadă că partidul își respectă principiile.

Robert Sighiartău: ”Eu sunt chiar mândru de PNL din ultimele săptămâni. Este pentru prima dată când oamenii aceștia (cei din conducerea partidului) au ținut mai mult la principii decât la foloasele pe termen scurt.”

Printre cei care s-au poziționat de partea premierului desemnat se numără senatorul de Gorj, Ion Iordache, președintele PNL Giurgiu, Toma Petcu, liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, dar și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu. De asemenea și Rareș Bogdan și Monica Anisie și-au arătat susținerea pentru Adrian Veștea.

Pentru prima dată în istoria recentă, România are un premier desemnat rămas fără susținerea propriului partid la doar o zi după nominalizare. Iar dacă până acum întrebarea era cine va forma viitorul guvern, după votul de aseară din PNL apare o întrebare la fel de importantă: cine va prelua puterea în partid după această confruntare?

Surse din interiorul PNL spun că, în zilele următoare, ar putea fi convocat un congres extraordinar. Un moment care ar putea decide nu doar soarta lui Adrian Veștea, ci și viitorul conducerii liberale.