Iar dacă șeful PSD, nu-și asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, ar putea cere un guvern minoritar, fără social-democrați și AUR. În acest moment însă, nici alegerile anticipate, nu mai par o variantă de speriat, ne spun analiștii.

Dacă Adrian Veștea își va depune mandatul ori va pica la votul din parlament, spațiul de manevră al președintelui Nicușor Dan se va restrânge și mai mult.

Varianta „plauzibilă”

Următoarea variantă plauzibilă ar fi desemnarea lui Sorin Grindeanu, spun chiar oameni din PSD. Nominalizarea șefului partidului ar putea duce la strângerea unei majoritati fără foștii colegi din Guvernul Bolojan însă cu 42 de voturi de la partidul lui George Simion.

Ludovic Orban: Cine a provocat criza? PSD. Cine trebuie să fie cel care trebuie să rezolve criza? PSD. Trebuie să-i dea mandat lui Grindeanu. Președintele trebuie să vină cu propuneri serioase. Trebuie să declanșeze de urgență un nou șir de consultări pentru a încerca să identifice o soluție care să stea în picioare.

Dacă nici de data asta, sarcina de a forma un guvern nu ajunge la PSD, atunci partidele de dreapta pregătesc un guvern minoritar PNL - USR - UDMR plus Minorități, cu variantă de prim-ministru, Alexandru Nazare.

Dar pentru a trece, ar avea nevoie de măcar 50 de voturi din PSD, care automat ar trece în opoziție.

Ce spun analiștii despre alegerile anticipate

Alegerile anticipate revin în discuție și ar putea fi soluția care să pună capăt crizei politice, sunt de părere analiștii.

Cristian Preda, politolog: Ceea ce este clar după încercările Tomac și Veștea este că nu va fi posibilă o majoritate de tipul PNL, PSD, UDMR, USR așa cum a existat până la căderea Guvernului Bolojan și nicio altă majoritate cu alte patru partide. Eu nu cred că anticipatele sunt o sperietoare. La noi, pentru că suntem ultima țară, fostă comunistă, care n-a organizat niciodată alegeri anticipate ele au fost prezentate ca o nenorocire, ca o catastrofă, ca ce e mai rău pe lume. Anticipatele sunt o soluție perfect democratică.

Corespondent ȘtirileProTV: Cel puțin deocamdată, alegerile anticipate sunt greu de declanșat. Asta pentru că în Constituție scrie că e necesar ca măcar două propuneri de premieri să nu treacă de votul parlamentului. De altfel, pentru a evita presiunea, Eugen Tomac a abandonat înainte de a merge la votul de încredere, așa că până acum n-avem nici măcar primul pas îndeplinit. În schimb, dacă Guvernul Veștea merge la vot și nu-l trece, atunci următoarea nominalizare a președintelui ar putea zdruncina scaunele deputaților și senatorilor.