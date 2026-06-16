Într-un interviu realizat de jurnalistul Constantin Toma pentru Știrile Pro TV, Ludovic Orban a criticat dur decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea.

Orban a catalogat această mișcare drept o „aventură imorală", a cerut retragerea imediată a mandatului și a susținut că singura soluție politică în acest moment este desemnarea unui premier propus de PSD.

„Și-a aruncat în aer întreaga carieră"

Ludovic Orban și Adrian Veștea au fost colegi în Partidul Național Liberal, iar Orban spune că nu a crezut niciodată că fostul său coleg ar putea lua o astfel de decizie. Potrivit lui Orban, Veștea a ales să accepte desemnarea ca premier fără sprijinul PNL și fără nicio șansă reală de a obține învestitura, ceea ce îi va compromite definitiv cariera politică.

„Dacă mi-ar fi spus cineva că Adrian Veștea ar putea să joace rolul de iudă pe care îl joacă astăzi, aș fi respins categoric cu asemenea posibilitate. Nu înțeleg ce l-a determinat pe Veștea să joace acest rol ingrat, în condițiile în care totuși el a făcut o carieră organică în Partidul Național Liberal, în treaptă cu treaptă. Ori el și-a aruncat în aer, practic, tot ce a făcut bun întreaga carieră. Și, practic, și-a proiectat o imagine catastrofală. El, practic, și-a pus punct carierei politice, din punctul meu de vedere", a declarat Ludovic Orban pentru Știrile Pro TV.

Fostul lider liberal a mai precizat că s-a întâlnit cu Veștea pe 6 iunie, la Brașov, dar că acesta nu i-a spus nimic despre intențiile sale. „Dacă mi-ar fi spus, i-aș fi dat 100 de argumente împotriva unei astfel de aventuri imorale", a adăugat Orban.

„Adrian Veștea este al nimănui"

După ce PNL a decis în forurile sale statutare că nu va sprijini guvernul Veștea, Orban este de părere că premierul desemnat a rămas fără nicio bază politică reală. El subliniază că Nicușor Dan a mizat inițial pe faptul că Veștea ar putea atrage sprijinul PNL, dar această speranță s-a dovedit greșită.

„Adrian Veștea este al nimănui. Dacă Nicușor Dan, când l-a desemnat pe Adrian Veștea, putea să aibă speranța că Adrian Veștea ar putea obține sprijinul Partidului Național Liberal, fără de care nu putea să investească guvernul, în momentul în care Partidul Național Liberal a luat forurile democratice într-o consultare mai largă (...) odată ce s-a luat o decizie democratică în fondurile statutare prin care Partidul Național Liberal a hotărât că nu sprijină investirea Guvernului Veștea, Adrian Veștea este al nimănui", a explicat Orban.

Ce ar trebui să facă Nicușor Dan acum

Orban îi cere președintelui României să retragă mandatul lui Veștea fără întârziere și să pornească un nou set de consultări. Mai mult, susține că singura soluție logică, dată de realitățile politice din Parlament, este ca Nicușor Dan să îi dea mandat lui Sorin Grindeanu, liderul PSD.

„Nicușor Dan este obligat, dacă mai are o urmă de respect pentru democrație, dacă mai are o urmă de respect pentru litera și pentru spiritul Constituției și dacă mai are o urmă de respect pentru oamenii care au crezut în el și i-au acordat votul ca să devină președinte, să retragă imediat mandatul", a spus Orban.

El a recunoscut că nu îl dorește personal pe Grindeanu la conducerea guvernului - „Doamne ferește. Eu n-am uitat ordonanța 13 și toate celelalte nenorociri din vremea guvernului Grindeanu" - dar spune că aceasta este „soluția politică în momentul de față", dat fiind că PSD are cel mai mare număr de parlamentari și a demonstrat că poate genera o majoritate.

„PSD are cel mai mare număr de parlamentari, PSD a arătat că are capacitatea de a genera o majoritate parlamentară, deci el trebuia să-i dea mandat din prima zi", a argumentat Orban.

„Un guvern al trădării"

Unul dintre cele mai dure atacuri ale lui Orban a vizat imaginea publică a lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că își trădează propriul electorat. Orban a amintit că Dan a câștigat alegerile prezidențiale sub sloganul „România onestă" și consideră că desemnarea lui Veștea, care a umblat după voturi la partide considerate extremiste sau pro-ruse, contrazice flagrant această promisiune.

„Cum poate președintele României, Nicușor Dan, care a făcut campanie sub slogan «În România onestă», să ne cadorisească cu un guvern al trădării? Pe acolo, PSD a trădat coaliția de guvernare și partenerii de coaliție. Adrian Veștea a trădat PNL. Pe unde se duc ei să se milogească după voturi, de mănuță cu Marian Neacșu își trădează alegătorii care au votat. Păi unde se duce ca să cerșească voturi? La șoșocari și la georgiști. POT a fost partidul lui Călin Georgescu, iar după ce Călin Georgescu n-a mai candidat, l-au sprijinit pe Simion în alegerile prezidențiale", a afirmat Orban.

Referindu-se și la partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, Orban a afirmat că acesta este „coloana a 5-a a Moscovei" și spune de neacceptat că un candidat la funcția de premier să caute voturi în această direcție.

Anticipatele și „asul din mânecă" pierdut

Întrebat despre varianta alegerilor anticipate, Orban a criticat decizia lui Nicușor Dan de a exclude această opțiune din start, considerând că președintele și-a slăbit singur pozițiile în negocierile cu partidele parlamentare. Potrivit lui Orban, amenințarea cu dizolvarea Parlamentului reprezintă o pârghie constituțională esențială pe care orice șef de stat trebuie să o păstreze activă, pentru că îi determină pe parlamentari să fie mai dispuși la compromis.

„Dacă prima nominalizare eșuează la a 2-a nominalizare, foarte mulți parlamentari care altfel n-ar vota Guvernul, ar fi dispus să voteze Guvernul, pentru că niciun parlamentar nu vrea să plece acasă după un an jumate, preferă să-și ducă mandatul până la bun sfârșit. Ori tu să spui că nu dizolvi Parlamentul și că tu nu provoci alegere anticipate, mi se pare o inabilitate și o diminuare a pârghiilor constituționale pe care le ai la dispoziție și care îți conferă efectiv puterea", a explicat Orban.

„Și-a anulat asul din mânecă.", mai spune politicianul

Orban a mai subliniat că, dacă nu se poate forma un guvern coerent cu majoritate parlamentară, România nu trebuie să se teamă de alegeri anticipate: „Anticipatele înseamnă democrație. Înseamnă că atunci când nu se poate forma un guvern coerent, (...) puterea revine din nou la cetățean."