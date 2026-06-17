„Tăntălău și gogoman". Cum caracterizează Ludovic Orban ”triunghiul” Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea

Într-un interviu realizat de jurnalistul Constantin Toma pentru Știrile Pro TV, Orban acuză că președintele a ales o soluție politică ce contrazice flagrant valorile pe care și-a construit campania electorală și avertizează că Nicușor Dan se află în prezent „în cădere liberă".
„Tăntălău și gogoman". Cum vede Orban tabloul politic actual
Întrebat cum ar caracteriza triunghiul format din Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, Orban a spus zâmbind: „Tăntălău și gogoman, ha ha. În fine, nu, nu mă puneți, că dacă-mi dați drumul la limbă..", a spus el, înainte de a reveni la un ton mai serios.
Dincolo de glumă, Orban a subliniat că situația prin care trece România este una gravă, care impune soluții pe măsură. „E o situație serioasă în care se găsește România și trebuie abordate serios, cu soluții serioase. Deci, președintele trebuie să vină cu propuneri serioase, care sunt normale, firești într-o democrație și care au la bază realitățile politice, nu cu propuneri gen Tomac sau Adrian Veștea", a declarat Orban.
În viziunea fostului consilier prezidențial, ambele propuneri de premier lansate de Nicușor Dan – Eugen Tomac și, mai recent, Adrian Veștea – sunt departe de standardul pe care situația politică îl cere.
Nicușor Dan, „în cădere liberă" pe rețelele sociale: „Este măcel”
Orban recunoaște că și el face parte din categoria votanților nemulțumiți ai lui Nicușor Dan, dar privește situația cu îngrijorare mai degrabă decât cu satisfacție. „Oricum, votanții săi sunt pe pereți, inclusiv eu, dar îmi dau seama ce se întâmplă. Este măcel pe toate rețelele de socializare", a spus el.
Fostul lider al PNL precizează că nu se bucură de declinul imaginii președintelui, pentru că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un șef de stat credibil și eficient.
„Nicușor Dan trebuie să se gândească că eu nu mă bucur că e în cădere liberă Nicușor Dan, pentru că în perioada asta am avea nevoie de un președinte funcțional, un președinte care să apere democrația, un președinte care să se bată pentru interesele României, un președinte care are capacitatea de a identifica și de a pune în practică soluții serioase, soluții morale, oneste, așa cum a fost campania", a mai declarat Orban.
„Cum poate propune un guvern al trădării cel care a câștigat sub sloganul România onestă?"
Orban subliniază contradicția dintre promisiunile de campanie ale lui Nicușor Dan și realitatea politică pe care o construiește în prezent.
Președintele a câștigat alegerile sub sloganul „În România onestă", dar acum, spune Orban, se îndreaptă spre un guvern susținut de forțe politice pe care chiar alegătorii săi le resping.
„Cum poate președintele României, Nicușor Dan, care a făcut campanie sub slogan «În România onestă», să ne cadorisească cu un guvern al trădării? Pe acolo, PSD a trădat coaliția de guvernare și partenerii de coaliție. Adrian Veștea a trădat PNL. Pe unde se duc ei să se milogească după voturi, de mănuță cu Marian Neacșu își trădează alegătorii care au votat", a afirmat Orban.
Potrivit acestuia, pentru a-și asigura voturile de învestire, candidatul desemnat premier a mers să caute sprijin politic la partide pe care Orban le consideră total incompatibile cu valorile pe care Nicușor Dan le-a promovat în campanie.
„Păi unde se duce ca să cerșească voturi? La șoșocari și la georgiști. POT a fost partidul lui Călin Georgescu, iar după ce Călin Georgescu n-a mai candidat, l-au sprijinit pe Simion în alegerile prezidențiale. Iar de S.O.S. nu mai vorbim, partidul coloana a 5-a Moscovei. Păi de acolo se duce să culeagă voturi candidatul desemnat?", a întrebat retoric Orban.
Concluzia sa este că Nicușor Dan riscă să-și alieneze complet baza electorală care i-a acordat încredere.
„Să înțelegem din asta că președintele vrea să-și trădeze electoratul care a avut încredere în el? Trebuie să se trezească de urgență să revină la o acțiune normală și firească, conform așteptărilor oamenilor decenți din țara asta", a mai spus Orban.
Veștea, „ca un minor care are nevoie de tutore"
Un alt moment care a stârnit reacții dure din partea lui Orban a fost prezența lui Adrian Veștea lângă Marian Neacșu - un lider PSD din ”garda” lui Sorin Grindeanu – prin Parlament, în căutare de voturi.
Pentru Orban, această imagine spune totul despre cât de izolat și nepregătit este candidatul desemnat premier.
„Deci, în primul rând îmi arată cât de rupt de realitate este Adrian Veștea. Păi cum își imaginează că mai obține voturi? Cred că nici ăia puținii parlamentari liberali care ar fi vrut să-l voteze, după ce au văzut imaginea asta cu Marian Neacșu de mânuță, cum ar duce la grupul foștilor POT-iști și șoșocari, ca să se milogească după voturi, imaginea asta va bântui tot restul vieții politice", a declarat Orban.
”Părea ca un... ca un minor care are nevoie de un tutore. Sau ca un om care nu are deplina capacitate de a discerne și are nevoie să-l ducă cineva de mânuță să-l învețe ce trebuie să facă", a mai spus fostul consilier prezidențial și fost președinte al PNL.