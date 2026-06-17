„Tăntălău și gogoman". Cum caracterizează Ludovic Orban ”triunghiul” Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea

Într-un interviu realizat de jurnalistul Constantin Toma pentru Știrile Pro TV, Orban acuză că președintele a ales o soluție politică ce contrazice flagrant valorile pe care și-a construit campania electorală și avertizează că Nicușor Dan se află în prezent „în cădere liberă".

„Tăntălău și gogoman". Cum vede Orban tabloul politic actual

Întrebat cum ar caracteriza triunghiul format din Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, Orban a spus zâmbind: „Tăntălău și gogoman, ha ha. În fine, nu, nu mă puneți, că dacă-mi dați drumul la limbă..", a spus el, înainte de a reveni la un ton mai serios.

Dincolo de glumă, Orban a subliniat că situația prin care trece România este una gravă, care impune soluții pe măsură. „E o situație serioasă în care se găsește România și trebuie abordate serios, cu soluții serioase. Deci, președintele trebuie să vină cu propuneri serioase, care sunt normale, firești într-o democrație și care au la bază realitățile politice, nu cu propuneri gen Tomac sau Adrian Veștea", a declarat Orban.

În viziunea fostului consilier prezidențial, ambele propuneri de premier lansate de Nicușor Dan – Eugen Tomac și, mai recent, Adrian Veștea – sunt departe de standardul pe care situația politică îl cere.

Nicușor Dan, „în cădere liberă" pe rețelele sociale: „Este măcel”

Orban recunoaște că și el face parte din categoria votanților nemulțumiți ai lui Nicușor Dan, dar privește situația cu îngrijorare mai degrabă decât cu satisfacție. „Oricum, votanții săi sunt pe pereți, inclusiv eu, dar îmi dau seama ce se întâmplă. Este măcel pe toate rețelele de socializare", a spus el.

Fostul lider al PNL precizează că nu se bucură de declinul imaginii președintelui, pentru că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un șef de stat credibil și eficient.

„Nicușor Dan trebuie să se gândească că eu nu mă bucur că e în cădere liberă Nicușor Dan, pentru că în perioada asta am avea nevoie de un președinte funcțional, un președinte care să apere democrația, un președinte care să se bată pentru interesele României, un președinte care are capacitatea de a identifica și de a pune în practică soluții serioase, soluții morale, oneste, așa cum a fost campania", a mai declarat Orban.