În cea mai detaliată descriere de până acum a cazului penal deschis în Marea Britanie împotriva celor doi frați, un detectiv britanic susține că acuzațiile procurorilor se bazează pe faptul că aceștia încurajau femeile să călătorească la baza lor din România, promițându-le relații romantice, potrivit unor documente judiciare britanice făcute publice luni în SUA, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Ulterior, potrivit documentelor, ar fi recurs la violență și amenințări pentru a le determina să producă materiale pornografice.

Ce susțin anchetatorii britanici despre femeile aduse în România

Frații Tate, care au dublă cetățenie, americană și britanică, au fost arestați la Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din SUA.

Cei doi nu s-au prezentat încă în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor, printre care se numără violul și traficul de persoane. Andrew și Tristan Tate au negat orice faptă ilegală.

Potrivit rezumatului întocmit de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire, Andrew Tate ar fi convins femei vulnerabile, cu care stabilise relații, să se mute în România, spunându-le că pot câștiga bani prin activitatea de videochat.

Odată ajunse în România, femeile ar fi devenit dependente financiar de frații Tate, iar pașapoartele le-ar fi fost confiscate în unele cazuri, se arată în document.

„Violență fizică și sexuală” și amenințări, susțin procurorii

Documentele judiciare descriu acuzații potrivit cărora frații Tate ar fi recurs la violență și amenințări pentru a menține controlul asupra femeilor.

„Acuzația procurorilor este că Andrew Tate și Tristan Tate au recurs la violență fizică și sexuală, ori au amenințat cu aceasta, pentru a-și menține controlul și a asigura supunerea” victimelor, se precizează în rezumatul anchetatorilor.

În luna trecută, Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis autorităților americane documentele care susțin cererile de extrădare. Materialele includ rezumate ale cazurilor împotriva celor doi frați, întocmite de polițiști britanici.

Avocatul fraților Tate contestă acuzațiile

Joseph McBride, avocatul lui Andrew și Tristan Tate, susține că acuzațiile nu pot fi verificate corespunzător atât timp cât autoritățile britanice nu au dezvăluit apărării identitatea persoanelor care îi acuză.

„Nicio instanță americană nu ar trebui să fie solicitată să predea o persoană unei țări străine doar pe baza afirmațiilor unor acuzatori ale căror identități sunt ținute secrete”, a declarat McBride într-un comunicat.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, sunt foști luptători de kickbox care și-au construit o comunitate numeroasă de urmăritori online prin promovarea unor opinii despre masculinitate și bogăție. Andrew Tate s-a autointitulat anterior misogin.

Cei doi se află în detenție la Miami de la momentul arestării. Joi, judecătoarea americană Lauren Louis le-a cerut avocaților să propună date pentru audierile finale privind extrădarea, însă până în prezent nu a fost stabilită o dată concretă.

În paralel, frații Tate sunt vizați de o anchetă în România, începută în 2022, în care se investighează, între altele, acuzații de trafic de persoane.