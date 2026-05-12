Primirea oficială este programată pentru ora 17:00 şi va fi urmată de convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, la finalul cărora cei doi preşedinţi vor susţine declaraţii de presă comune.

De asemenea, marţi seara, şeful statului român va avea o cină de lucru cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care va fi prezent şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Evenimentul va fi coprezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi va avea tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", după cum a informat Administraţia Prezidenţială.