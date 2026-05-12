Iar Nicușor Dan și omologul său polonez au făcut declarații în urmă cu puțin timp.

Mark Rutte participă în aceste momente la o cină de lucru cu cei doi președinți - Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

Vor discuta și despre summitul de miercuri, având în vedere că cei doi șefi de stat vor prezida reuniunea.

Miercuri, liderii politici vor sosi la Palatul Cotroceni începând cu ora 10:30.

Mai întâi vor participa la sesiunea plenară a summitului, ne așteptăm să dureze în jur de trei ore, urmată de un dejun de lucru și, în final, declarații comune din partea președinților Nicușor Dan, Karol Nawrocki și a secretarului-general NATO.

Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski. Unele subiecte abordate de cei doi ar putea fi și producția comună de drone și coridorul vertical de gaze.

La final, toți membrii formatului B9 vor semna o declarație comună.

România are printre obiective să discute cum pot coopera statele în industria de apărare, felul în care angajamentele de anul trecut de la Summitul NATO au fost îndeplinite de aliați, și cum pot aceștia ajuta Ucraina și Republica Moldova.

Vor fi prezenți lideri din 15 țări și șeful NATO. Liderii politici vin din statele membre B9, adică din Țările Baltice, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, dar sunt invitați și Țările Nordice, Ucraina și SUA.

Așa că în Capitală veți observa securitate sporită pentru a asigura trecerea în siguranță a coloanelor oficiale.