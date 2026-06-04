Incident neobișnuit pe aeroportul din Frankfurt. Mai mulți angajați răniți după ce botul unui avion a lovit solul. VIDEO

Incidentul a avut loc în timp ce avionul Boeing 787-9 Dreamliner era parcat la poartă, având la bord doar membri ai echipajului și personal de la sol, înainte de îmbarcarea pasagerilor pentru un zbor programat de la Frankfurt la Los Angeles. Zborul a fost ulterior anulat, relatează AP.

„Mai mulți angajați au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale”, a transmis Lufthansa, precizând că investighează circumstanțele incidentului împreună cu autoritățile competente.

Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava Boeing 787-9 are o vechime de aproximativ un an.

Boeing a declarat joi, într-un comunicat transmis prin e-mail, că este „la curent cu incidentul” și că „oferă sprijin clientului nostru”.

VIDEO cu momentul prăbușirii: