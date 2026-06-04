Incident neobișnuit pe aeroportul din Frankfurt. Mai mulți angajați răniți după ce botul unui avion a lovit solul. VIDEO

Incidentul a avut loc în timp ce avionul Boeing 787-9 Dreamliner era parcat la poartă, având la bord doar membri ai echipajului și personal de la sol, înainte de îmbarcarea pasagerilor pentru un zbor programat de la Frankfurt la Los Angeles. Zborul a fost ulterior anulat, relatează AP.
„Mai mulți angajați au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale”, a transmis Lufthansa, precizând că investighează circumstanțele incidentului împreună cu autoritățile competente.
Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava Boeing 787-9 are o vechime de aproximativ un an.
Boeing a declarat joi, într-un comunicat transmis prin e-mail, că este „la curent cu incidentul” și că „oferă sprijin clientului nostru”.
VIDEO cu momentul prăbușirii:
Imaginile video de la fața locului par să arate cum roțile din față ale aeronavei se deplasează înainte, iar botul avionului se prăbușește de la câțiva metri înălțime, în timp ce un angajat al echipei de la sol aflat în apropiere se retrage rapid pentru a evita impactul.
În urma căderii, ușile compartimentului trenului de aterizare din față s-au desprins.
Un incident similar a avut loc în 2021 pe aeroportul Heathrow din Londra și a implicat tot trenul de aterizare din față al unui Boeing 787. Potrivit unui raport al Autorității britanice pentru investigarea accidentelor aeriene (AAIB), un Boeing 787-8 se afla în mentenanță la poartă când trenul de aterizare frontal s-a retras în timpul unor teste, provocând căderea botului aeronavei pe asfalt.
Anchetatorii au stabilit atunci că un știft de blocare menit să împiedice retragerea trenului de aterizare fusese introdus într-o poziție greșită, permițând plierea mecanismului în ciuda sistemelor de siguranță concepute să îl mențină extins.
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