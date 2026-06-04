”Vom vedea ce soluții propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă țara și dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcționa pe termen mai lung”, adaugă Kelemen.

”Am luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului. Așteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniștrii propuși și care sunt intențiile premierului desemnat. După aceste discuții vom lua o decizie privind susținerea învestirii guvernului”, a afirmat Kelemen Hunor, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a reiterat că nu consideră o idee bună propunerea unui guvern tehnocrat.

”Considerăm în continuare că nu este o soluție bună ca președintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susținere parlamentară. Un guvern poate să-și pună în aplicare programul doar dacă are în spate majoritatea necesară. În caz contrar, pentru fiecare proiect și pentru fiecare decizie trebuie căutată o majoritate, iar acest lucru poate face guvernarea foarte dificilă. România are nevoie de stabilitate, de o majoritate parlamentară solidă și de o guvernare predictibilă. În zilele următoare vom vedea ce soluții propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă țara și dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcționa pe termen mai lung”, a conchis el.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe liderul PMP, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, la aproape o lună după căderea Guvernului Bolojan.

Tomac urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și obținerea votului de învestitură în Parlament.

Nicușor Dan: ”Un moment important. De unde am pornit și unde suntem astăzi. În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. Au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima, că direcția pro-occidentală poate fi pusă în discuție. A doua, destabilizarea financiară, scăderea ratingului, inflația mare, pe scurt, o cădere a României. În iunie 2025, înțelegând acest lucru, patru partide și reprezentanții minorităților au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, imaginea României și încrederea în România sunt mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară, la fel, este tot mai bună. Au apărut tensiuni, iar coaliția s-a rupt”.

”Am ales o persoană independentă, dar o persoană care are experiența politică necesară pentru a discuta cu partidele din Parlament. Este nevoie de consens și este nevoie de experiență politică. Aștept aceeași responsabilitate din partea partidelor politice. Eugen Tomac are atât experiența, cât și valorile care îl recomandă pentru poziția de prim-ministru”, a continuat Președintele.