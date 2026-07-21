Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei.

Problemele la Societatea de Transport București sunt vechi și țin, spun autoritățile, de un management defectuos, decizii politice și neplata contribuțiilor către stat. Potrivit Primăriei Generale, STB are doar la ANAF datorii de aproape 1,5 miliarde de lei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București: „La nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 2018 s-au înființat niște companii. S-au luat banii de la STB, de fapt erau banii oamenilor, contribuțiile lor și nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii."

Transportul public din Capitală este și cel mai scump din țară raportat la kilometru. Veniturile din bilete și abonamente acoperă doar o mică parte din cheltuieli.

Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București: „Trebuie să raționalizăm trasee. Sunt tramvaie care merg goale și unele în care nu poți să respiri. Cer conducerii STB și consiliului de administrație al STB să se întrunească și să ceară insolvența companiei, doar așa putem să plătim salariile și să salvăm orașul.”

Corespondent PRO TV: „Autoritățile susțin că, în acest scenariu, transportul public nu s-ar opri. Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele ar continua să circule, dar compania ar funcționa sub reguli mai stricte."

Consiliul general al primăriei muncipiului bucurești a aprobat, în sedința de marți, declanșarea procedurii de insolvență.