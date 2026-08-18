Surpriză: Cererea de insolvență a STB a fost respinsă de Tribunal. Instanța susține că dosarul este incomplet

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Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență depusă de Societatea de Transport București (STB). Motivul invocat de instanță este lipsa unor documente din dosar, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

autor
Lorena Mihăilă

„Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nico lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a scris edilul pe Facebook.

În total, au fost depuse cinci dosare, toate opisate. Voi verifica exact ce s-a întâmplat și care au fost documentele pe care instanța le-a considerat lipsă.

Insolvența, o soluție pentru companie

Ciprian Ciucu crede că insolvența este o soluție pentru salvarea companiei și că „sunt câteva cifre izbitoare care explică de ce acest pas este necesar”.

„Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la ÎNTREGUL BUGET al PMB. Da, ați citit bine. Acesta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiția a oricărui serviciu public, este să fie SUPORTABIL d.p.d.v. bugetar”, a mai scris edilul.

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El menționeză și că insolvența nu trebuie privită ca o condamnare a STB, ci ca o șansă de a restructura compania și de a o readuce într-o situație financiară sustenabilă.

„Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile soferilor, vatmanilor și muncitorilor”, conchide primarul.

Datorii de peste 1,7 miliarde de lei

Societatea de Transport București a început procedura de insolvență în iulie. Primarul general, Ciprian Ciucu, este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul.

Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei.

Problemele la Societatea de Transport București sunt vechi și țin, spun autoritățile, de un management defectuos, decizii politice și neplata contribuțiilor către stat. Potrivit Primăriei Generale, STB are doar la ANAF datorii de aproape 1,5 miliarde de lei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București: „La nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 2018 s-au înființat niște companii. S-au luat banii de la STB, de fapt erau banii oamenilor, contribuțiile lor și nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii."

Transportul public din Capitală este și cel mai scump din țară raportat la kilometru. Veniturile din bilete și abonamente acoperă doar o mică parte din cheltuieli.

STB va intra în insolvență. Datoriile companiei sunt de peste 1,7 miliarde de lei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ciprian ciucu, stb, insolventa,

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