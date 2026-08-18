Surpriză: Cererea de insolvență a STB a fost respinsă de Tribunal. Instanța susține că dosarul este incomplet

„Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nico lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a scris edilul pe Facebook.

În total, au fost depuse cinci dosare, toate opisate. Voi verifica exact ce s-a întâmplat și care au fost documentele pe care instanța le-a considerat lipsă.

Insolvența, o soluție pentru companie

Ciprian Ciucu crede că insolvența este o soluție pentru salvarea companiei și că „sunt câteva cifre izbitoare care explică de ce acest pas este necesar”.

„Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la ÎNTREGUL BUGET al PMB. Da, ați citit bine. Acesta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiția a oricărui serviciu public, este să fie SUPORTABIL d.p.d.v. bugetar”, a mai scris edilul.

El menționeză și că insolvența nu trebuie privită ca o condamnare a STB, ci ca o șansă de a restructura compania și de a o readuce într-o situație financiară sustenabilă.

„Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile soferilor, vatmanilor și muncitorilor”, conchide primarul.