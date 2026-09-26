Mesajul lui Siegfried Mureşan pentru Sorin Grindeanu, înainte de depunerea la Parlament a programului şi a listei de miniștri

Stiri Politice
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Colaj inquam agerpres
Colaj Inquam Photos / Virgil Simonescu / Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a reafirmat sâmbătă dimineaţă, cu câteva ore înaintea depunerii la Parlament a programului de Guvernare şi a listei miniştrilor, că nu îşi depune mandatul.

autor
Cristian Matei

El îi transmite liderului PSD Sorin Grindeanu că ”degeaba” îi cere acest lucru în fiecare zi, fiindcă va merge la vot în Parlament.

"Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României", afirmă Mureşan.

El adaugă că abia aşteaptă să prezinte oamenilor viziunea sa pentru România.

Grindeanu: ”Ilie, pune-l să îşi depună mandatul, că tot acolo ajungem”

Potrivit News.ro, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, aflat în deplasare în ţară pentru întâlniri cu social-democraţii, a declarat, vineri, că nu are informaţii noi cu privire la Programul de guvernare.

"Am desemnat o echipă, eu fiind plecat din Bucureşti, dacă e cazul să discute pe Programul de guvernare", a precizat Grindeanu. "Pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD", a adăugat liderul PSD, care i-a cerut din nou premierului desemnat să-şi depună mandatul.

"În acest moment, pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD", a declarat, vineri, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă în judeţul Caraş-Severin.

Grindeanu precizează că i-a cerut preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, retragerea lui Mureşan: "Am făcut acel apel, să îi scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să îşi depună mandatul, că tot acolo ajungem, măcar scurtăm această perioadă".

De asemenea, s-a declarat convins că Guvernul Mureşan va pica la votul din Parlament.

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Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: Siegfried Mureşan, PSD, Parlament, PNL,

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