Mesajul lui Siegfried Mureşan pentru Sorin Grindeanu, înainte de depunerea la Parlament a programului şi a listei de miniștri

El îi transmite liderului PSD Sorin Grindeanu că ”degeaba” îi cere acest lucru în fiecare zi, fiindcă va merge la vot în Parlament.

"Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României", afirmă Mureşan.

El adaugă că abia aşteaptă să prezinte oamenilor viziunea sa pentru România.