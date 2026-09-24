Preşedintele PSD a fost întrebat în conferinţa de presă de la Craiova dacă exclude o negociere cu AUR, în cazul în care ar fi nominalizat pentru funcţia de premier, aşa cum a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a declarat că le-a transmis liderilor de organizaţii din Oltenia că, dacă va fi desemnat, va discuta cu toată lumea”.

”Le-am spus colegilor în sală că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă crede că preşedintele Nicuşor Dan l-ar mai desemna, în această situaţie, Grindeanu a răspuns: ”Hai să vedem, săptămâna viitoare”.

Despre susţinerea unui premier tehnocrat, preşedintele PSD a arătat că social-democraţii au nişte decizii luate la Sinaia, decizii ale forurilor de conducere, că nu votează niciun guvern din care nu fac parte.

”Asta e o condiţie necesară, nu e o condiţie şi suficientă. Nu putem să spunem, da, dom'le, mergem într-un guvern în care are PSD-ul, nu ştiu, un număr de ministere, dar continuăm linia de guvernare proastă pe care a avut-o Bolojan în ultimul an şi ceva, fiindcă nu vom fi parte a acelui guvern. Putem să avem 10 ministere din 15, PSD-ul nu va face parte dintr-un guvern care conduce, care ar continua linia de guvernare şi politicile de guvernare ale lui Ilie Bolojan. Deci am spus că e o condiţie necesară să facem parte din guvern, dar nu şi suficientă. Şi atunci va conta şi programul de guvernare şi, în mod evident, va conta şi cine este acel tehnocrat”, a explicat Grindeanu.