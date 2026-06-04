Aceste perdele de verdeață, care existau în anii '80 la mare, vor reduce canicula și vor opri nisipul purtat de vânt.

Conform Ghidului de ocupare a plajelor, lansat de Ministerul Mediului și elaborat de Ordinul Arhitecților din România, așa ar trebui să arate stațiunile de pe litoral. Zone întinse cu copaci și vegetație care să asigure un cordon răcoros între nisipul fierbinte și faleze.

În primă fază, copacii vor fi plantați în două puncte din Mamaia și Năvodari.

Stelică Hagi, directorul Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral: „Sălcioara și tamarix, alături de o diversitate de pini din zona mediteraneană, tot din zona costieră. Vor fi plantați și în nisip, în primă fază, și în recipiente de pământ. Aceste plantări și tehnologia lor vor fi atributul ROMSILVA și Gărzii Forestiere de Mediu”.

Corespondent Știrile ProTV: „Perdelele forestiere vor oferi mai multă umbră turiștilor și vor schimba aspectul zonei. Arborii vor fi plantați în nisip, aproape de faleză, iar unii copaci vor ajunge până la șase metri înălțime”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Suntem pe ultimii pași necesari să obținem toate avizele necesare pentru ca, în lunile următoare, să începem plantările. Acum zeci de ani exista această zonă între orașul cu ciment; când intrai în zona de plajă exista zona de perdele forestiere”.

Achiziția de puieți va costa Apele Române aproximativ 15 mii de lei. Iar proiectul este experimental.

Nicușor Buzgaru, inginer Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral: „Ei funcționează printr-un efect de oprire a vântului, contează densitatea lor, contează înălțimea lor și geometria amplasării.”

Răzvan Mateescu, cercetător INCDM: „Ele scad transportul eolian al sedimentelor de pe plajă, cumva se încadrează într-o protecție costieră complementară. Ele contribuie inclusiv la crearea unui microclimat, o reducere a temperaturilor în creștere în perioada aceasta”.

Beneficiile perdelelor forestiere se simt deja pe unele plaje unde administratorii au investit în amenajări verzi.

Ștefan Andrei, manager plajă: „Suntem înconjurați de verdeață. Ideea a fost de design, ne bucurăm și de beneficiile răcorii. Se simte și o îmbunătățire a nisipului și a vântului în locație”.

Dacă experimentul va avea rezultate, modelul va fi extins pe litoral.