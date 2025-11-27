Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

În cadrul unei declaraţii de presă susţinută cu ocazia inaugurării şi deschiderii Lotului 3 Pietroasele-municipiul Buzău din Autostrada Moldovei, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu susţine eventuale tăieri salariale cu 10 procente în cazul unor angajaţi bugetari, subiect discutat în ultima perioadă la nivel de Guvern.

„Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri şi n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că n-are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri", a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va ieşi de la guvernare în cazul în care va fi luată o astfel de decizie, liderul social-democrat a răspuns că speră să nu existe o astfel de hotărâre.

„Eu sper celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare. Haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii", a mai afirmat liderul PSD.

PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea activităţii aparatului central, a declarat, pe 19 noiembrie, preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, după o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al formaţiunii.

„În urmă cu două zile în coaliţie s-au închis discuţiile pe administraţia locală pe ceea ce înseamnă reducerile de 30%, cu prag la 20%, cu posibilitatea, în anul 2026, să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări, asta s-a închis şi toată lumea e de acord. A rămas deschisă şi s-a discutat partea de administraţie centrală, unde, bineînţeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-şi arate dezacordul public au spus că discuţiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliţie, deschise pe zona de apărare, de ordine publică şi aşa mai departe. Deci, discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliţie. Noi, azi, am făcut un Birou Politic Naţional şi am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect şi am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar", a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

