Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Stiri Politice
27-11-2025 | 14:49
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

autor
Ioana Andreescu

În cadrul unei declaraţii de presă susţinută cu ocazia inaugurării şi deschiderii Lotului 3 Pietroasele-municipiul Buzău din Autostrada Moldovei, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu susţine eventuale tăieri salariale cu 10 procente în cazul unor angajaţi bugetari, subiect discutat în ultima perioadă la nivel de Guvern.

„Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri şi n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că n-are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri", a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va ieşi de la guvernare în cazul în care va fi luată o astfel de decizie, liderul social-democrat a răspuns că speră să nu existe o astfel de hotărâre.

„Eu sper celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare. Haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii", a mai afirmat liderul PSD.

Citește și
sorin grindeanu ilie bolojan
Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”

PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea activităţii aparatului central, a declarat, pe 19 noiembrie, preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, după o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al formaţiunii.

„În urmă cu două zile în coaliţie s-au închis discuţiile pe administraţia locală pe ceea ce înseamnă reducerile de 30%, cu prag la 20%, cu posibilitatea, în anul 2026, să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări, asta s-a închis şi toată lumea e de acord. A rămas deschisă şi s-a discutat partea de administraţie centrală, unde, bineînţeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-şi arate dezacordul public au spus că discuţiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliţie, deschise pe zona de apărare, de ordine publică şi aşa mai departe. Deci, discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliţie. Noi, azi, am făcut un Birou Politic Naţional şi am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect şi am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar", a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Sursa: Agerpres

Etichete: PSD, salarii, grindeanu,

Dată publicare: 27-11-2025 14:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Sorin Grindeanu: Nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. Nimeni nu-şi doreşte excepţii
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. Nimeni nu-şi doreşte excepţii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu, el arătând că ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege.

Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”
Stiri Politice
Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28