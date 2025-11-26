Sorin Grindeanu: Nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. Nimeni nu-şi doreşte excepţii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu, el arătând că ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege.

”Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii, absolut nimeni. Doar că există anumite decizii ale Curţii Constituţionale, legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie să fie respectate. Nimic în plus. Absolut nimic în plus. Erau, în prima formă de proiect, aşa cum mi-aţi atras atenţia, acele excepţii. Am cerut ministrului să elimine toate acele excepţii”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, despre cumulul pensie-salariu.

Liderul PSD a precizat că nu s-a luat o decizie, marţi, în coaliţie în ce formă se va promova acest proiect.

”Ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege. Nu s-a luat decizia încă”, a subliniat Grindeanu.

Ministrul Muncii, despre excepțiile legale

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţa în urmă cu o zi că decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie.

Premierul Ilie Bolojan anunţa, vineri, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze pensiile necontributive şi a explicat că i se pare anormal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă agasantă şi a doua zi să se angajeze în sectorul public, într-o zonă adiacentă.

”Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. E posibil că ceea ce aţi văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pe care dorim să o facem, trebuie să ţină cont de decizii ale Curţii Constituţionale legate de această speţă şi de realităţile din domeniu. Gândiţi-vă că, dacă un om este ales într-o funcţie, deci este votat într-o funcţie, el intră într-o zonă în care, dacă am declara aşa ceva, din start, proiectul probabil că ar fi declarat neconstituţional”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

