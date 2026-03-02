Potrivit unui comunicat, discuţiile de la sediul MApN s-au concentrat asupra stadiului cooperării bilaterale în domeniul apărării, evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate regională şi intensificării dialogului strategic pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe flancul estic al NATO, inclusiv la Marea Neagră.

De asemenea, sursa citată transmite că a fost reafirmat angajamentul comun pentru sprijinirea Ucrainei şi a Republicii Moldova, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse.

„Astfel, au fost analizate opţiunile practice de aprofundare a colaborării în vederea dezvoltării capacităţii de apărare a României, inclusiv în domeniul înzestrării şi al consolidării industriei naţionale de apărare. Totodată, a fost evidenţiată importanţa parteneriatului în regiunea Mării Negre, în context aliat, precum şi necesitatea continuării dialogului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit în sprijinul securităţii europene", se precizează în comunicat.

Un aspect important al discuţiilor a vizat prezenţa Forţelor Aeriene Regale ale Marii Britanii în România, în cadrul misiunilor de poliţie aeriană desfăşurate sub egida NATO, menţionează ministerul, care adaugă că această contribuţie reprezintă o componentă strategică a angajamentului aliat pentru securizarea Flancului estic, în special în contextul tensiunilor persistente din regiunea Mării Negre.

Oficialii au subliniat importanţa Acordului dintre România şi Regatul Unit privind cooperarea în domeniul apărării, care consolidează şi extinde relaţiile bilaterale, în vederea abordării comune a provocărilor strategice actuale, cu beneficii reciproce pentru cele două forţe armate, mai arată MApN.

„România şi Regatul Unit sunt parteneri strategici uniţi de obiective comune şi de un angajament ferm pentru consolidarea securităţii euroatlantice. Apreciem în mod deosebit contribuţia constantă a Marii Britanii la securitatea regiunii Mării Negre şi suntem hotărâţi să dezvoltăm în continuare cooperarea în domeniul apărării", a evidenţiat ministrul român al Apărării, citat în comunicat.