Hackerul, care ar fi acționat pentru bani, conform experților, a publicat imagini cu tot ce a făcut, dar autoritățile insistă că datele confidențiale nu au fost compromise. Totuși, românii nu își pot depune actele pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare, iar unii riscă să piardă cota redusă de TVA pentru locuințe.

Un hacker care își spune „ByteToBreach” susține că el este cel care a compromis serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. A publicat pe un forum frecventat de infractori cibernetici mai multe imagini care ar arăta cum a accesat infrastructura instituției.

În capturile publicate apar fragmente din codul sursă al aplicațiilor folosite de ANCPI și mesaje ale atacatorului, cum ar fi: „Speranța era ca una dintre parolele sparte să funcționeze”.

Expert: „Vorbim de un atac tradițional în care un sistem informatic accesibil din internet avea o vulnerabilitate cunoscută, aceasta a fost exploatată, iar de pe urma acestei exploatări atacatorul a ajuns în rețeaua internă a organizației. Din acel moment vedea toate sistemele și toate serviciile interne ale organizației și, într-un final, a ajuns și la datele importante ale ANCPI”.

Un alt specialist în securitate cibernetică spune că atacul a avut un scop clar, banii.

Expert: „Pare să fie un individ care a identificat vulnerabilități în această infrastructură, le-a exploatat și a început să fure date. Cel mai probabil intenția este să monetizeze aceste informații, fie prin vânzarea lor către alte grupări de criminalitate cibernetică, fie prin solicitarea unei răscumpărări”.

Reprezentanții ANCPI afirmă că hackerul nu a cerut bani în schimbul datelor sau al accesului la sisteme și că aplicațiile instituției sunt mutate în Cloudul Guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Laurențiu Blaga, președintele ANCPI: „Estimăm că miercuri procesul va fi finalizat, iar apoi aplicațiile vor fi verificate astfel încât să nu mai existe breșe de securitate. În acest moment nu avem nicio informație că datele românilor au fost afectate. Din contră, pe zi ce trece avem tot mai multe confirmări din partea specialiștilor noștri IT că aceste date nu au fost compromise. Actualizările de securitate sunt făcute permanent, însă nimeni nu poate garanta protecție sută la sută”.

Incidentul are loc cu doar câteva zile înainte de 1 august, când TVA-ul pentru locuințele care mai beneficiază de cota redusă urmează să crească.

„Clienții sunt speriați și își doresc să poată să își semneze contractele de vânzare-cumpărare și să se păstreze prețul pe care îl au securizat prin antecontract cu TVA-ul de 9%, pentru că o diferență de până la 21%, o diferență de 12%, poate să însemne chiar 72.000 de lei, este o sumă enormă pentru o familie de români”, transmite Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

Reprezentanții Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România le cer autorităților să prelungească termenul până la care clienții pot depune actele.