Problemele apar într-un moment extrem de sensibil pentru piața imobiliară, când clienții care au semnat un precontract anul trecut trebuie să finalizeze cumpărarea unei locuințe înainte de 1 august, pentru a beneficia de o Taxă pe Valoarea Adăugată redusă.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că sistemul este blocat după un atac cibernetic, iar adresele de e-mail și aplicația e-Terra, fără de care nu pot fi făcute intabulările și multe dintre formalitățile necesare, ar putea rămâne blocate până la sfârșitul săptămânii. Autoritățile spun că datele administrate de ANCPI nu au fost compromise.

Mihai Rotariu, managerul Direcției de Comunicare DNSC: „Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și oferă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului, pentru limitarea impactului asupra serviciilor”.

Blocajul vine într-un moment delicat pentru piața imobiliară.

Gabriel Blăniță, specialist imobiliare: „Următoarele săptămâni sunt decisive pentru ca toate contractele rămase la faza de precontract, semnate acum un an de zile, să fie încheiate, să se termine intabulările, astfel încât oamenii să poată plăti TVA-ul redus de anul trecut, altfel, de la 1 august, TVA-ul devine 21%, chiar dacă ai avut un contract semnat cu un an, un an și jumătate în urmă”.

Corespondent Știrile ProTV: „La nivel național, în primele 6 luni ale acestui an, au fost vândute cu 9% mai puține locuințe față de aceeași perioadă din 2025. Diferențele dintre marile orașe sunt însă destul de evidente. Cluj-Napoca a înregistrat cea mai mare scădere, de 16%, urmat de Iași, cu minus 11 procente. În schimb, în București, au fost cu doar 2% mai puține tranzacții. Singurul mare oraș care a înregistrat o creștere a fost Timișoara”.

Consultanții spun că românii sunt mult mai atenți înainte să cumpere.

Florin Popovici, președintele comunității profesioniștilor din imobiliare: „Aș spune că această piață s-a maturizat și, când zic lucrul acesta, că oferta este limitată a celor care oferă locuințe, prețurile au rămas în continuare cocoțate, dar puterea de cumpărare a cumpărătorilor a scăzut și tocmai de aceea observăm acest fenomen că, exact vorba românului, «măsor de 10 ori și tai o singură dată».”

Chiar dacă vânzările au încetinit, dezvoltatorii se pregătesc pentru următorii ani. În București, suprafața autorizată pentru construcții rezidențiale a fost de 3,6 ori mai mare în primele cinci luni. Este cel mai bun ritm din ultimii cinci ani.