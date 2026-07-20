„Înregistrarea gratuită a proprietăţii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat”, anunţă, luni, reprezentanţii ANCPI.

Potrivit sursei citate, pentru a beneficia de cadastru gratuit, proprietarii/deţinătorii locuinţelor trebuie să se informeze din timp, să urmărească anunţurile primăriei şi ale firmei de cadastru, să pregătească documentele referitoare la imobil şi să participe la etapa măsurătorilor.

„După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei, în alt loc anunţat şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). În această perioadă, proprietarii/deţinătorii trebuie să verifice datele înscrise şi să semnaleze eventualele erori sau neconcordanţe, potrivit procedurilor prevăzute de lege”, precizează aceeaşi sursă.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cofinanţat prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Aplicația de cadastru, indisponibilă

Miercurea trecută, ANCPI anunţa că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind "cel mai grav incident tehnic din istoria instituţiei". Ulterior, agenţia a anunţat că este vorba despre un atac cibernetic major.

Potrivit Public Record, un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Vineri, Agenţia de Cadastru informa că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail şi celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile, în urma atacului cibernetic recent.

”Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicaţiei informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cât şi soluţionarea cererilor deja înregistrate”, arăta ANCPI.