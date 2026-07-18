Potrivit organizaţiei sindicale, forma actuală a proiectului include mai multe modificări solicitate anterior în cadrul negocierilor, scrie Agerpres.

„Spre deosebire de versiunile anterioare, forma actuală preia o parte dintre solicitările FSSR, rezultat direct al negocierilor: corecţia unei serii de coeficienţi de ierarhizare, sporul de tură revine la 15%, garda la domiciliu revine la 40% din tariful orar, se instituie cele trei categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare, iar tariful pentru munca în zilele libere creşte de la 10% la 30% (corecţie departe de a fi suficientă). Aceste corecţii confirmă calculele FSSR şi demonstrează că dialogul poate produce rezultate utile pentru ambele părţi”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.

Sindicaliștii reclamă riscuri privind reducerea veniturilor

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” afirmă că proiectul conţine în continuare prevederi care pot afecta veniturile angajaţilor din sistemul public de sănătate.

Printre principalele critici aduse proiectului salarizării se numără:

· Sporurile pentru condiţii de muncă nu mai includ indicarea locurilor de muncă şi sunt prevăzute „până la” un anumit procent, fără existenţa unui prag minim garantat, ceea ce, potrivit sindicaliştilor, transformă un drept într-o simplă posibilitate.

· Este introdusă contingentarea sporurilor pe cote de personal (cel mult 10%, respectiv 20% dintre angajaţi), o măsură considerată fără precedent, care ar exclude o parte a personalului de la recunoaşterea riscurilor reale de la locul de muncă.

· Tariful pentru munca în zilele libere şi de sărbători legale (+30%), precum şi cel pentru gărzi, ar rămâne sub nivelul actual, generând pierderi definitive, susţine organizaţia.

· Sintagma „pe surse de finanţare” din plafonul sporurilor ar face imposibilă aplicarea legii în spitalele monospecializate, precum cele de psihiatrie, TBC sau boli infecţioase, aflate în subordinea autorităţilor locale.

FSSR cere modificarea proiectului înainte de adoptare

Federaţia solicită continuarea consultărilor şi realizarea unei analize de impact înainte ca proiectul să fie adoptat.

„FSSR solicită factorilor de decizie politică continuarea consultărilor conform legii, finalizarea analizei de impact şi corectarea proiectului înainte de orice adoptare, astfel încât reforma să nu producă, sub aparenţa unei creşteri, o reducere a veniturilor reale ale celor care asigură funcţionarea sistemului public de sănătate”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii FSSR participă sâmbătă la dialogul social pe tema proiectului noii legi a salarizării, demarat de partidele politice.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” transmite angajaţilor din sănătate că va susţine, în toate formele de dialog, protejarea veniturilor aflate în plată şi recunoaşterea corectă a condiţiilor de muncă, a gărzilor, a muncii de noapte şi a activităţii din weekend şi sărbători legale.

„Dacă solicitările FSSR nu sunt respectate, atunci este oportună mobilizarea tuturor angajaţilor din sănătate la acţiunile de protest”, transmite sursa citată.