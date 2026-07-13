„Am avut discuții de aproape două ore, primele legate de acele legi din PNRR și de poziția PSD și fiecare partid și-a spus punctul de vedere, în partea a doua președintele a încercat să vadă care sunt nuanțele, dacă s-au schimbat pozițiile, sigur în acest moment, să spunem, cei care și-au îngrădit mult spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu PSD. E treaba lor. Deci eu spun că azi poate a fost un ton mai jos, însă nu s-a găsit o soluție”, a declarat Sorin Grindeanu.

Corespondent Știrile ProTV: „Întâlnirea de aici, de la Palatul Cotroceni, a durat aproape două ore. Așa cum spunea și Sorin Grindeanu, în prima parte s-a discutat despre proiectele PNRR și în a doua despre formarea guvernului. Cu privire la acest al doilea subiect, liderii s-au pus de acord cu privire la un lucru, faptul că există un blocaj și nu au ajuns la o înțelegere cu privire la formula de guvernare care să adune voturile necesare pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan, spun surse din Administrația Prezidențială, ar fi de acord cu orice formulă de guvernare, atâta vreme cât voturile ar veni de la partidele prooccidentale, fără AUR.

Ce este nou după această întâlnire este faptul că Sorin Grindeanu i-a cerut și în conferința de astăzi demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar. Spune că ar fi un gest de bună-credință. De asemenea, președintele PSD spune că social-democrații nu au responsabilitatea să voteze proiectele prin PNRR, deoarece se află în opoziție și nu la putere.

Așadar, în ce privește și guvernarea, pozițiile partidelor nu s-au schimbat de la ultima întâlnire de acum două săptămâni, de aici, de la Palatul Cotroceni. În continuare, USR și PNL ar dori o rotativă la Palatul Victoria cu guverne minoritare, dar nu se pun de acord cu Partidul Social Democrat cu privire la care ordine să urmeze prima oară, care dintre guverne, dacă polul de dreapta sau polul de stânga să facă primul pas.

De asemenea, cele două variante de premier propuse până acum, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu sunt agreate de președintele Nicușor Dan. Asta pentru că, spune el, nu au niciuna șansele să adune voturile necesare pentru învestire în Parlament. Astăzi, în cadrul discuției, s-a vorbit despre refacerea coaliției într-un format mai larg sau într-un format mai restrâns, chiar și pe termen scurt, sau inclusiv despre un guvern tehnocrat sau un premier tehnocrat cu miniștri politici. Varianta aceasta cu miniștrii politici este respinsă de către USR și PNL. Doar de ce nu vor să-și dea votul pentru un guvern din care face parte și Partidul Social Democrat. Așadar, sunt șanse mici să avem un guvern învestit până la finalul acestei luni, dar ne așteptăm totuși să existe acea sesiune extraordinară în Parlament pentru a vota proiectele prin PNRR.

Joi ar urma să aibă aici, la Palatul Cotroceni, o nouă întâlnire, în aceeași formulă, în care să discute despre unul dintre aceste proiecte. Vorbim despre Codul urbanismului, în care a avut loc un referendum care a fost inițiat de Nicușor Dan, pe atunci primar general, și pe care l-ar dori cuprins în acest proiect șeful statului.”