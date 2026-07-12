Sorin Grindeanu a criticat PNL, afirmând, într-o postare pe Facebook, că „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD”, în timp ce „se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024”, notează Agerpres.

Potrivit lui Grindeanu, ar exista împrumuturi de 900 de euro pe oră, 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi și 70 de firme care dau zilnic faliment.

Liderul PSD reclamă, totodată, că 15.000 de posturi de bugetari au fost tăiate din Educație.

„În acest timp, miniștrii demiși - ca (Dragoș) Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD”, a scris Sorin Grindeanu.

În opinia sa, PNL nu ar fi făcut nicio reformă: „Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine”.

Sorin Grindeanu a adăugat că lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români: „Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. (...) De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj”.

Conform acestuia, liberalii ar avea un „program” împotriva social-democraților.

„Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”, a completat Grindeanu.

Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și cu liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.