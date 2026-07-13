În timp ce reprezentanții PSD vorbesc despre un blocaj care persistă, dar care este „mai bine” decât săptămâna trecută, surse din USR susțin că social-democrații au devenit „mai nerezonabili” în cadrul discuțiilor.

Întâlnirea a durat aproape două ore, iar la ieșire liderii partidelor au evitat orice declarații. Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz au părăsit Palatul Cotroceni fără să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Alexandru Nazare în fruntea Guvernului, o variantă respinsă de PSD

Potrivit unor surse din PSD, negocierile rămân blocate din cauza unor „constrângeri”, însă atmosfera ar fi fost mai constructivă decât la reuniunea precedentă. În același timp, aceleași surse susțin că Alexandru Nazare nu ar fi o variantă acceptată de social-democrați pentru funcția de prim-ministru.

Cu toate acestea, potrivit acelorași surse, numele lui Alexandru Nazare nici nu a fost discutat în cadrul întâlnirii de la Cotroceni.

O evaluare complet diferită vine dinspre USR. Surse din partid susțin că PSD s-ar fi poziționat mai dur decât la rundele anterioare de negocieri și că liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, i-ar fi cerut lui premierului demis să plece pentru ca PSD să voteze în Parlament proiectele legislative necesare pentru implementarea PNRR și a programului european SAFE.

Luni, 13 iulie, se împlinesc 69 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Criza politică a început pe data de 5 mai, la momentul adoptării moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR, prin care Cabinetul Bolojan a fost demis. Întâlnirea de la Cotroceni a început la ora 9:00, la invitația președintelui Nicușor Dan. La discuții au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, liderul UDMR, Kelemen Hunor, și reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Săptămâna trecută, aflat la Ankara, Nicușor Dan anunța că va relua negocierile cu liderii fostei coaliții de guvernare, deși admitea că, în acel moment, nu vede conturându-se o soluție pentru depășirea crizei politice.

Președintele a precizat, totodată, că nu va desemna un candidat la funcția de premier despre care știe că nu poate obține sprijinul unei majorități parlamentare. El a afirmat atunci că variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu întrunesc voturile necesare pentru învestire.