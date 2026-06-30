Senatul a votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise: ”Se pare că industria a avut mai multă susținere”

În prezent, legislația interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, în timp ce folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun.

Inițiativa propunea extinderea definiției „fumatului” astfel încât să includă nu doar arderea tutunului, ci și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării, ceea ce ar fi extins interzicerea utilizării țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în toate spațiile publice închise.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor din Plenul Senatului, Ruxandra Cibu Deaconu, secretara Comisiei pentru sănătate din Senat, a subliniat că legislația actuală tratează diferit produse utilizate în aceleași spații publice închise, iar inițiativa urmărea să elimine această incoerență și să extindă protecția nefumătorilor și a copiilor.

„Senatul a ales astăzi să protejeze mai degrabă confortul industriei tutunului decât dreptul copiilor și al nefumătorilor de a respira un aer curat în spațiile publice închise. Noi vom continua această luptă în Camera Deputaților, pentru că sănătatea publică nu poate fi negociată”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit unui comunicat de presă.

România ocupă primul loc în Europa la numărul de decese evitabile, iar o treime dintre bărbați fumează zilnic.

„Am sperat că fiecare senator va vota pentru a-i proteja pe români, în special copiii, de fumat. Mai ales când vorbim de un proiect cosemnat de aproape toate partidele. Se pare că industria a avut mai multă susținere decât românii din partea lor în această rundă și doar partidul USR a rămas ferm pe poziții. În astfel de momente se vede cine aruncă cu vorbe goale și cine apără interesele românilor. Nu-i nimic, noi nu ne lăsăm. Continuăm lupta la Camera Deputaților. Fumatul este fumat, indiferent că este ars, aburit sau încins. Și fiecare român merită să respire aer curat când merge să mănânce undeva, când merge cu taxiul sau în mijlocul mall-ului. Iar legea trebuie să protejeze oamenii, nu industriile morții. Mai ales când vorbim de țara cu cea mai mare mortalitate evitabilă”, spune și Diana Stoica, lidera deputaților USR, unul dintre inițiatori.

Argumentul că „industria tutunului contribuie la bugetul de stat cu sume importante” este simplist, căci nu ia in considerație costurile în vieți omenești și costurile tratamentelor suferinzilor de cancer pulmonar sau de afecțiuni cardio-respiratorii direct legate de fumat - mai avertizează parlamentarii Uniunii.

USR subliniază faptul că Societatea Română de Pneumologie și Societatea Română de Cardiologie au atras atenția, prin poziții publice, că țigările electronice nu reprezintă o alternativă lipsită de riscuri, avertizând asupra efectelor negative pe care aceste produse le pot avea asupra sănătății, atât în rândul adolescenților, cât și al adulților, inclusiv prin creșterea riscului de afecțiuni cardiovasculare și pulmonare.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.