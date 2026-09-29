În cursul acestei zile vor fi audiaţi:

* Mircea Abrudean - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne

* Dragoş Pîslaru - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Raluca Turcan - propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Oana Gheorghiu - propusă ministru al Sănătăţii

* Oana Ţoiu - propusă ministru al Afacerilor Externe

* Andrea Chiş - propusă ministru al Justiţiei

* Bulcsu Koppany Otvos - propus ministru al Culturii

* Mihai Dimian - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării

* Cseke Attila - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Diana Buzoianu - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Până în prezent, doar doi miniştri au primit avize pozitive în comisiile reunite ale Parlamentului.

Luni au fost audiaţi în comisiile permanente: Sebastian Burduja - propus ministru al Energiei; Tanczos Barna - propus viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Radu Miruţă - propus viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale; Cătălin Drulă - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii; Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor şi Irineu Darău - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Dintre aceştia, doar Tanczos Barna şi Alexandru Nazare au primit avize favorabile.

Plenul Parlamentului se va reuni miercuri pentru votul asupra programului şi listei Cabinetului condus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan.

Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.

Şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.