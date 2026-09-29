Totuși, cu o zi înainte de votul pentru guvernul Mureșan, șeful statului a ținut să puncteze că, în acest moment, alegerile anticipate nu sunt o soluție. În Parlament, a doua zi de audieri a venit cu surprize - unii dintre miniștrii propuși de PNL și USR au trecut de comisii. Ceilalți au primit aviz negativ după replici tăioase, microfoane tăiate și certuri între parlamentari.

Oana Gheorghiu - propunerea pentru Ministerul Sănătății: „Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să devină apărătorul de drepturi al pacientului”.

Clement Sava, senator PACE: „Putem să apelăm și la o donație pentru Oana Gheorghiu și facem bani din donații”.

Oana Gheorghiu: „Faptul că luați în derâdere ce oamenii au construit în țara asta mi se pare puțin nefiresc”.

Diana Stoica, deputat PNL: „Stimate coleg, aveți un pic de bun simț. V-aș ruga să puneți întrebări despre programul de guvernare și să încetați cu aceste aberații”.

Clement Sava: „Aberație sunteți dumneavoastră!!”

Alți parlamentari au început să-și povestească experiențele din spitalele românești. Moment în care Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, a intervenit.

Oana Gheorghiu a primit aviz negativ.

La fel s-a întâmplat și la Justiție, unde propunerea pentru acest minister, Andrea Chiș, a fost respinsă. Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a fost acuzat de parlamentarii din sală că a pus prea multe întrebări. Andrea Chiș a vorbit despre problemele sistemului pe care spune ea că îl cunoaște din interior și despre puterea prea mare pe care ar fi căpătat-o Secția pentru judecători a CSM.

Și Raluca Turcan, propusă pentru Ministerul Muncii, a primit aviz negativ.

Raluca Turcan: „Aviz negativ. Era previzibil. În momentul de față avem o alianță PSD-AUR, în opoziție”.

Au fost însă și miniștri propuși care au trecut de comisii. Oana Țoiu la Externe, la fel și Mircea Abrudean la Interne. Câțiva dintre parlamentarii PSD s-au abținut de la vot.

Mircea Abrudean, propunerea pentru Ministerul Afacerilor Interne: „Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. Prioritățile țin cont de două fenomene actuale, femicidul și traficul de droguri”.

Și Dragoș Pîslaru are aviz favorabil la Fonduri Europene. Au urmat la audieri Koppány Ötvös, propus la Cultură, Mihai Dimian, la Educație și Cercetare, și Cseke Attila, la Dezvoltare.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Chiar în timpul audierilor și cu o zi înainte de votul pentru guvernul Mureșan, președintele Nicușor Dan a transmis că nu va dizolva Parlamentul.

Nicușor Dan, președintele României: „E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii – și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Până în acest moment, Guvernul Mureșan are garantate doar 170 de voturi”.

Corespondent Știrile ProTV: „Ultimul ministru din cabinetul Mureșan care ajunge la audierile din Parlament este Diana Buzoianu. Înainte de ea, Cseke Attila a primit un aviz favorabil din partea parlamentarilor. Pe de altă parte, înainte de el, Mihai Dimian, pentru Educație, liberalul propus să continue în fruntea acestui minister, a primit un aviz negativ. Din cei 15 miniștri audiați, opt au luat un aviz favorabil. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Diana Buzoianu. Siegfried Mureșan a transmis că marți seară și miercuri, până la vot, vor continua discuțiile cu parlamentari pentru a-i convinge să îl voteze. Din tabăra liberalilor, ne-au spus mai multe persoane că s-ar baza, în acest moment, Siegfried Mureșan pe aproximativ 200 de voturi, ceea ce ar însemna că cel puțin 30 de voturi sunt lipsă. Dar miercuri, după ora 13:00, vor începe dezbaterile în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Spre după-amiază o să aflăm care este soarta celui de-al treilea premier desemnat de către președintele Nicușor Dan.”