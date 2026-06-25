Deputatul USR George Gima a declarat la Digi24 că conducerea partidului urmează să se reunească într-o şedinţă de Consiliu, de la 17.30, pentru a analiza variantele de guvern ce vor fi prezentate preşedintelui Nicuşor Dan.

Resping orice colaborare cu PSD

El a menţionat că se îndoieşte că poziţia USR va fi diferită de ceea ce a decis deja anterior, cu privire la formula de guvernare.

”Noi nu putem susţine în acest moment, sau nu putem vota un guvern din care să facă parte PSD sau un guvern eminamente compus din PSD. Noi dorim să venim cu o soluţie de dreapta şi lucrăm la aceasta, astăzi, în cursul acestor ore”, a subliniat Gima, el precizând că mai sunt câteva ore până expiră termenul dat de preşedintele Nicuşor Dan.

Deputatul a menţionat că USR va anunţa în cursul serii care este poziţia USR, o poziţie foarte clară, care nu se abate de la pilonii de integritate şi de profesionalism pe care i-au exprimat deja în spaţiul public până acum.

Gima a mai afirmat că USR a stabilit de două ori că au disponibilitatea să se coordoneze, împreună cu partenerii de dreapta, în special cu PNL, pentru acţiunile ulterioare, în formarea unui guvern şi îşi vor respecta acest vot pe care l-au dat.

”E prematur să vorbim în acest moment de un acord pe care să-l fi propus, ori cei de la PSD către PNL, ori PNL către PSD. Nu, USR nu a fost până acum implicat în astfel de discuţii, despre un posibil acord. Dacă va exista ulterior, acesta va trebui să respecte deciziile pe care noi le luăm în interiorul partidului, şi anume, în primul rând, că noi dorim să oferim o soluţie de dreapta. Asta este prioritatea noastră în acest moment”, a completat Gima.

USR, acuzat de sabotarea formării Guvernului

PSD a somat miercuri USR să înceteze sabotarea formării rapide a unui guvern funcţional, arătând că pretenţia „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că USR propune o rotaţie a guvernelor PNL-USR-UDMR şi guvernul monocolor PSD, primul fiind guvernul de dreapta, până anul viitor, el precizând că USR nu votează un guvern PSD, pentru că societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde toate instituţiile.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară, la Cluj-Napoca, că așteaptă ca partidele să stabilească în ce condiții vor susține un guvern minoritar, fără a face parte din acesta, și să vină vineri cu o concluzie clară.

Liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit miercuri pentru a discuta despre pactul pe care intenționează să îl prezinte președintelui. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR, menționând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni.