În același timp însă, Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor o rotativă a guvernelor minoritare. Primul la cârmă ar putea să fie un cabinet format din PNL, USR și UDMR, iar de anul viitor să intre în joc Executivul monocolor al celor de la PSD. Social-democrații însă, nici nu vor să audă.

La cererea președintelui, liderii partidelor au început să caute cea mai potrivită formulă de guvern minoritar. Într-o ședință online social-democrații l-au propus în cor pe Sorin Grindeanu premier.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Va fi un guvern care nu se va teme și nu va sta cu căciula în mâna nimănui, va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa”.

Dacă șeful statului va accepta propunerea și-l va nominaliza pe Sorin Grindeanu, ar îndeplini dorința lui Ilie Bolojan. De cand cabinetul sau a fost demis printr-o motiune de cenzura initiata de PSD Ilie Bolojan a cerut ca Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea.

Sunt toate sansele după două încercări eșuate ale lui Nicușor Dan de a instala un nou cabinet.

Fără să ceară voturi de la AUR, Sorin Grindeanu spune că se va baza pe un pact făcut cu PNL și UDMR, negociat la Cotroceni. Asta pentru că USR nu vrea sub nicio formă să gireze un guvern PSD.

Sorin Grindeanu: „Eu cred că acel acord politic acoperă voturile pentru a trece un guvern. Ceea ce vom face: nu vom vota un guvern din care noi nu facem parte”.

În tabăra cealaltă, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor și-au dat întâlnire la sediul Guvernului pentru a gândi următoarea mișcare.

Corespondent PRO TV: „Varianta pusă pe masă de USR ar fi ca PNL, USR și UDMR să conducă împreună până în aprilie 2027, iar apoi ștafeta să fie preluată de PSD, care ar urma să dea premierul și să conducă Guvernul până în 2028”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie”.

Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL: „Nu cred că o formulă de rotativă poate fi astăzi în discuție. O eventuală susținere a învestirii guvernului nu este egală cu participarea la guvernare a Partidului Național Liberal”.

Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR: „Cu toate tensiunile care au fost și acest impas politic pe care l-am avut în zona politică, eu cred în acest moment că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție”.

Iulian Lorincz, deputat USR: „Din trei partide și minorități cred că scoatea mult mai bune idei pentru România decât un PSD închis, arhaic și care face urticarie când aude cuvântul reforme”.

Orice variantă de guvern minoritar va avea nevoie tot de 233 de voturi în Parlament.

Nazare, dorit în Cabinetul Grindeanu

Un cabinet minoritar al PSD ar avea majoritate cu sprijinul PNL și UDMR. În schimb, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR n-ar primi votul de învestitură fără AUR, având în vedere că social-democrații nu susțin ideea.

Dacă se concretizează repede o majoritate, chiar marți viitorul premier ar putea să-și aducă bagajele la Palatul Victoria.

Știm propunerea PSD, nu o știm încă pe cea a PNL, USR și UDMR. Pe la colțuri se vorbește de Alexandru Nazare, doar că și Sorin Grindeanu spunea că și-ar dori să-l aibă în propriul cabinet.

De altfel, Alexandru Nazare a fost pe lista de miniștri a cabinetelor eșuate Tomac, respectiv Veștea. Din informațiile Știrile PRO TV, pentru el ar garanta chiar președintele Nicușor Dan, la fel cum o face și pentru Luca Niculescu, un alt nume pe care Sorin Grindeanu și-l dorește în propriul Guvern la Externe.

Social-democrații și-au ales și negociatorii. Echipa va fi condusă de Marian Neacșu, nume cu greutate în partid și pe care l-am văzut săptămâna trecută braț la braț cu Adrian Veștea în Parlament la adunat voturi. N-a fost destul de convingător, dacă ne amintim rezultatul votului, așa că acum trebuie să pluseze la negocieri, mai ales că trebuie să strângă susținători pentru șeful său de partid, Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan este așteptat să revină în țară la finalul acestei săptămâni, când ar putea face și a treia nominalizare de premier într-o singură lună, iar sursele noastre ne spun că numele lui Sorin Grindeanu are cele mai mari șanse să fie rostit. Să nu uităm și de presiunea alegerilor anticipate. Dacă și următorul prim-ministru va pica de învestitură, atunci șeful statului va putea dizolva parlamentul și declanșa alegeri anticipate.