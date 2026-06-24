PSD transmite că ”participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

”PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de preşedintele României şi agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliţii) este subminat cu bună ştiinţă de USR. Pretenţiile inacceptabile şi inaplicabile ale USR menţin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic şi social”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

Social-democraţii arată că ”România nu poate avea în următoarele şase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, şi mai apoi un guvern monocolor PSD”.

Potrivit PSD, motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate şi predictibilitate guvernamentală pentru menţinerea ratingului de ţară şi a costurilor de finanţare ale statului român.

”Pretenţia „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul şi maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcţii şi de sinecuri la stat. Nimic altceva! Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică şi socială şi nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor”, arată PSD.

PSD mai transmite că ”participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

”PSD şi-a asumat guvernarea şi a dat mandat preşedintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către preşedintele României. PSD solicită tuturor partidelor şi parlamentarilor responsabili să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea ţării şi cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline”, arată comunicatul PSD.

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că USR propune o rotaţie a guvernelor PNL-USR-UDMR şi guvernul monocolor PSD, primul fiind guvernul de dreapta, până anul viitor, el precizând că USR nu votează un guvern PSD, pentru că societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde toate instituţiile.