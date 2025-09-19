O dronă civilă a fost identificată în apropierea Aeroportului Henri Coandă. A fost declanșată o anchetă

19-09-2025 | 20:23
aeroport henri coanda
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, fiind declanşată o anchetă.

Sabrina Saghin

Aeronava care a observat drona a aterizat în siguranţă. Anchetatorii au identificat drona şi locaţia de unde a fost operată.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

„În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, a mai transmis sursa citată.

politie ucraina
Un ucrainean a fost expulzat după ce drona sa a survolat clădiri guvernamentale din Varşovia. NATO și UE cresc securitatea

Instituţia reaminteşte că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

Sursa: News.ro

