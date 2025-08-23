Scandal în Coaliție. Radu Oprea acuză că ministrul Economiei cere CV-uri de la „mulțimea USR-istă avidă de funcții”

23-08-2025 | 16:03
Ştefan Radu Oprea
Profimedia

Un nou scandal în Coaliție. Radu Oprea, fostul ministru PSD al Economiei critică apelul lansat de actualul ministru de resort prin care cerea românilor să-și depună CV-urile pe site-ul instituției.

Adrian Popovici

Fostul ministru al Economiei și actual șef al cancelariei primului ministru, Radu Oprea, a criticat decizia lui Radu Miruță de a cere românilor interesați de posturile din companiile de stat să-și depună CV-urile, argumentând că „România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR”.

Radu Oprea acuză, într-o postare pe Facebook, că apelul lansat de actualul ministru al Economiei are ca scop „să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”.

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate "principiile" clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, notează Radu Oprea.

Șeful Cancelariei consideră susține că actualul ministru al Economiei ar fi „deranjat” că „litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministru de resort, a conducerilor companiilor” și subliniază principiile OCDE care prevăd că politicul nu poate interveni în procesul de selecție sau în activitata decizională a unei companii.

Ministrul Economiei cere CV-uri de la public

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a anunțat că pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei există un buton special pentru cei interesați de posturi de conducere în companiile de stat.

Cei care doresc să ocupe astfel de posturi sau să devină administratori speciali își pot depune CV-ul pe site-ul ministerului.

Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic, și îi asigur că, pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se pornește selecția, aceste persoane vor fi considerate și se vor face numiri de aici”, a spus ministrul.

