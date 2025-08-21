Românii își pot depune CV-urile pe site-ul Ministerului Economiei pentru posturi în companiile de stat, începând de azi

21-08-2025 | 15:49
oameni pe strada
Shutterstock

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că, începând de astăzi, pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei există un buton special pentru cei interesați de posturi de conducere în companiile de stat.

autor
Claudia Alionescu

Cei care doresc să ocupe astfel de posturi sau să devină administratori speciali își pot depune CV-ul pe site-ul ministerului.

Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic, și îi asigur că, pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se pornește selecția, aceste persoane vor fi considerate și se vor face numiri de aici”, a spus ministrul.

Radu Miruță a adăugat că utilizatorii au început deja să trimită CV-uri.

În câteva ore s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum.

Radu Miruță
Ministrul Economiei anunță exploatarea grafitului din Gorj. Proiectul va crea locuri de muncă și va sprijini economia țării

Știu că nu există încredere. Știu că oamenii au mai participat la selecții și au fost umiliți. Pe lângă multele probleme din acest minister, mă voi ocupa personal ca, în ceea ce urmează, să existe corectitudine.

Pentru ca țara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas înainte, iar politicul trebuie să le fie garanția că valoarea lor nu este diluată de combinațiile politice.

Așadar, prin intermediul dumneavoastră, îi încurajez pe juriștii buni, pe economiștii excepționali, pe profesioniștii în audit financiar, pe managerii de succes să aplice și să se gândească că au această fereastră de oportunitate, prin care își pot pune pe CV nu un venit mare, ci faptul că au demonstrat că sunt buni și că au scos din insolvență o companie a statului român”, a completat Miruță.

Nu le pot promite mulți bani. Le pot promite garanția că ceea ce au în cap nu va fi afectat de interferențe politice, că vor fi lăsați să-și arate dimensiunea competenței.

Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens: de pe profit, pe pierdere, insolvență, faliment. Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relații economice și li se pune frână.

Pentru că interesul unora este ca din insolvență să nu ajungă în starea de a putea avea activități comerciale, ci să ajungă în faliment. Că unele fac concurență altora, care nu sunt ale statului, că unele au teren și se dorește ansamblul mobiliar la stradă. Tura asta, nu se va mai întâmpla acest lucru, și pentru ca asta să aibă succes, oamenii buni trebuie să suflece mâinile”, a mai declarat Radu Miruță.

