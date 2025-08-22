Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false

Stiri Economice
22-08-2025 | 15:06
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Pană Tudor

Regula fiscală e neschimbată: TVA se aplică la data facturării sau a plății din contract, nu la perioada consumului, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

 

autor
Ioana Andreescu

„Afirmaţiile potrivit cărora românii ar fi "jefuiţi" prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă şi neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, în context, că aceeaşi regulă s-a aplicat şi atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară.

„Regula este neutră şi echitabilă: se aplică identic atât la creşterea, cât şi la scăderea cotei. Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanţelor, aşa cum se propagă greşit în spaţiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabileşte de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situaţiile de modificare a TVA. Prin urmare, Ministerul Finanţelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetăţeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news", a mai precizat Alexandru Nazare.

Reacţia şefului de la Finanţe vine după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, iar explicaţia constă în faptul că guvernanţii nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcţie de data facturii, nu de perioada de consum. Potrivit Digi24, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanţe "să dea înapoi banii luaţi românilor pentru perioada 01 iulie - 01 august 2025".

Citește și
Alexandru Nazare
„Deficitul bugetar ne privește pe toți”. Care este avertismentul ministrului Finanțelor

„Peste 10 milioane de români sunt jefuiţi pe facturile de utilităţi şi alte servicii continue pentru luna Iulie! Zeci de milioane de euro! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deşi ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august. Ministerul Finanţelor a „uitat" să modifice articolul 281 din Codul Fiscal şi a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care toate facturile pe iulie vin acum cu TVA majorată", a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă

Sursa: Agerpres

Etichete: factura, tva, ministrul finantelor,

Dată publicare: 22-08-2025 15:06

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

„Deficitul bugetar ne privește pe toți”. Care este avertismentul ministrului Finanțelor
Stiri Politice
„Deficitul bugetar ne privește pe toți”. Care este avertismentul ministrului Finanțelor

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că reducerea deficitului este nu doar un obiectiv al Guvernului, ci şansa unei stabilităţi şi a unei economii sănătoase.

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat
Stiri Justitie
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Ministerul Justiției a prezentat un set de principii care vor sta la baza reformării legislației legată de insolvență. Anunțul vine la o zi după ce șeful Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ce măsuri de reformă fiscală vor fi implementate în curând.

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 August 2025

03:21:57

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12