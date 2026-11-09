Duminică, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, liberalii au decis să înceapă „polul de modernizare” al PNL, fuziunea cu Forța Dreptei fiind un prim pas.

Sighiartău spune acum că viitorul pol de modernizare va fi, într-o primă fază, ”o alianță strict pe urbanul mare, pe orașele mari”, la alegerile locale.

”PNL a luat o decizie de a se deschide experților și profesioniștilor. Toți cei care au vrut și vor să se înscrie în PNL au fost primiți și sunt bine primiți și sunt nenumărate întâlniri pe care liderii partidului le au cu oameni care vor să facă parte din acest partid și să exercite direct influența lor asupra politicilor partidului. Apoi, prin comisiile de specialitate, vrem ca acest partid să aibă întâlniri, să fie deschis pentru noi opinii din partea experților”, a spus el la RFI România.

Deputatul PNL a vorbit și despre „polul de modernizare”, pe modelul fostei Alianțe DA (Dreptate și Adevăr) din 2004, între PNL și fostul PD:

”PNL trebuie să fie principalul partid care pune umărul la crearea unui pol de modernizare a României, care are în vedere modernizarea statului, reducerea cheltuielilor și eliminarea privilegiilor.

Prima măsură a fost ca foștii noștri colegi liberali, care la un moment dat au plecat din partid, să se reîntoarcă acasă, motiv pentru care am luat această decizie de a începe negocierile pentru o fuziune prin absorbție cu partidul condus de Ludovic Orban, Forța Dreptei, urmând ca în perioada următoare să discutăm și cu cei de la USR și cu alte formațiuni care sunt pentru această modernizare a statului român, pentru a crea un pol de modernizare, o alternativă politică pentru anul 2028, pe modelul, de exemplu, Alianței DA din 2004, pentru că e clar că PSD și AUR au aceste reflexe de a restaura statul român, de a reîntoarce statul român pe acest drum al regresului, din punct de vedere politic și instituțional”, a mai spus Sighiartău.